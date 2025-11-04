Bengaluru Shocker: नग्न होकर करने लगा हस्तमैथुन! इंदिरानगर में कुत्ते को टहला रही महिला के सामने शर्मनाक हरकत, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

Bengaluru Shocker: बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके में एक शर्मनाक घटना (Indiranagar Woman Harassment) घटी है. यहां अपने कुत्ते को टहलाने निकली 33 वर्षीय महिला के सामने एक ज्ञात व्यक्ति ने हस्तमैथुन किया. इस घटना से महिला घबरा गई और उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार, घटना 1 नवंबर को सुबह करीब 11:57 बजे हुई. महिला हमेशा की तरह अपने पालतू कुत्ते को टहलाने निकली थी, तभी 30 साल का एक आदमी पीछे से उसके पास आया और "मैडम" कहकर बुलाने लगा.
जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वह आदमी भूरे रंग की टी-शर्ट और ग्रे शॉर्ट्स पहने खड़ा था. अचानक उसने अपने कपड़े उतर दिए और हस्तमैथुन (Bengaluru Masturbation Case) करने लगा.
महिला के सामने युवक ने किया हस्तमैथुन
Karnataka | DCP East Bengaluru D. Devaraj says, "A 33-year-old woman in Indiranagar of Bengaluru filed a complaint of being allegedly sexually harassed on November 1 while she was walking with her dog around 11 am. An unidentified man exposed himself and masturbated in front of…
लगातार अश्लील इशारे कर रहा था आरोपी
महिला ने बताया कि आरोपी लगातार अश्लील इशारे करता रहा, जिससे वह डर गई और तुरंत घर भाग गई. घर पहुंचकर उसने अपनी बहन को घटना बताई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस (Bengaluru Police) में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया.
अश्लीलता और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज
पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 75 के तहत सार्वजनिक अश्लीलता और यौन उत्पीड़न (Public Lewdness and Sexual Harassment) का मामला दर्ज किया है.
इंदिरानगर पुलिस (Indiranagar Police) अब आरोपी की तलाश कर रही है. उन्होंने संदिग्ध की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है.