Fake 'Nandini' Ghee Racket: बेंगलुरु में 'नंदिनी' के नाम पर बेचा जा रहा था नकली घी, 1.26 करोड़ का माल जब्त, मास्टरमाइंड पति-पत्नी

बेंगलुरु पुलिस ने नकली 'नंदिनी' घी बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में पुलिस ने बुधवार को मुख्य आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने बताया कि शिवकुमार और राम्या नाम का यह कपल एक फैक्ट्री चला रहा था, जहां 'नंदिनी' ब्रांड के नाम पर नकली घी बनाया और बेचा जा रहा था. आपको बता दें कि 'नंदिनी' कर्नाटक दुग्ध महासंघ (KMF) का एक मशहूर ब्रांड है.

सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) की पुलिस ने जब इस ठिकाने पर छापा मारा, तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई. वहां नकली घी बनाने के लिए बड़ी-बड़ी हाई-टेक मशीनें लगी हुई थीं. पुलिस का कहना है कि यह कपल इन एडवांस मशीनों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर नकली घी बना रहा था. पुलिस ने घी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सभी मशीनों को जब्त कर लिया है. इससे पहले भी इस गिरोह के चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

नंदिनी दक्षिण भारत के सबसे भरोसेमंद डेयरी ब्रांडों में से एक है और इसकी मार्केट में काफी डिमांड है. इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी मिलावटी घी को असली बताकर बेच रहे थे. यह मामला तब सामने आया जब सप्लाई के पैटर्न में कुछ गड़बड़ी दिखी. इसके बाद 14 नवंबर को सीसीबी और केएमएफ की विजिलेंस टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया.

जांच टीम ने चामराजपेट के नंजंबा अग्रहारा में स्थित 'कृष्णा एंटरप्राइजेज' से जुड़े गोदामों और दुकानों पर छापेमारी की. पुलिस का मानना है कि यही सप्लाई का मुख्य केंद्र था. इस कार्रवाई के दौरान तमिलनाडु से मिलावटी घी ले जा रही एक गाड़ी को भी पकड़ा गया.

पुलिस ने मौके से कुल 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. इसमें 56.95 लाख रुपये की कीमत का 8,136 लीटर मिलावटी घी, नकली घी बनाने की मशीनें, मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला नारियल और पाम तेल, पांच मोबाइल फोन, 1.19 लाख रुपये नकद और 60 लाख रुपये की चार बोलेरो गाड़ियां शामिल हैं. अधिकारी अब इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस घी में जानवरों की चर्बी (Animal Fat) भी मिलाई गई थी.