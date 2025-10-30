बेंगलुरु में खौफनाक मर्डर का VIDEO: कार का शीशा टूटने पर पति-पत्नी ने 2 KM किया पीछा, फिर बाइक सवार को कुचलकर मार डाला

बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां सड़क पर हुए एक मामूली झगड़े (रोड रेज) में एक पति-पत्नी ने मिलकर एक बाइक सवार की जान ले ली.

घटना 25 अक्टूबर की रात बेंगलुरु के पुत्तेनहल्ली इलाके की है. पीड़ित दर्शन, अपने दोस्त वरुण के साथ बाइक पर जा रहा था. तभी उनकी बाइक से एक कार का शीशा (मिरर) हल्का सा टकरा गया. उस कार में मनोज कुमार और उसकी पत्नी आरती शर्मा सवार थे.

गुस्से में 2 किलोमीटर तक किया पीछा

कार का शीशा टूटने पर पति-पत्नी गुस्से से आग-बबूला हो गए. उन्होंने अपनी कार भगाई और बाइक का पीछा करने लगे. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कपल ने करीब 2 किलोमीटर तक बाइक सवारों का पीछा किया.

पुलिस ने जब जांच शुरू की तो और भी खौफनाक बातें पता चलीं. कपल ने पहले भी बाइक को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन वे चूक गए. इसके बाद उन्होंने कार से यू-टर्न लिया, वापस आए और फिर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर मारकर भागे, फिर सबूत मिटाने लौटे

टक्कर इतनी तेज थी कि दर्शन और वरुण बाइक से गिरकर बुरी तरह घायल हो गए. अस्पताल में इलाज के दौरान दर्शन की मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त वरुण की जान बच गई.

वारदात के बाद आरोपी पति-पत्नी मौके से भाग गए. लेकिन वे सबूत मिटाने के लिए थोड़ी देर बाद वापस लौटे. इस बार उन्होंने मास्क पहना हुआ था. वे अपनी कार के टूटे हुए टुकड़े उठाकर फिर से फरार हो गए.

पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया

पुलिस ने पहले इस मामले को सिर्फ एक एक्सीडेंट केस समझा था. लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज और बाकी सबूत सामने आए, तो इसे रोड रेज में की गई हत्या का मामला माना गया.

पुलिस ने आरोपी पति मनोज कुमार और पत्नी आरती शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस इस हैरान कर देने वाले मामले की आगे जांच कर रही है.