Indian Woman Rape in UK: ब्रिटेन में 20 साल की भारतीय मूल की महिला से रेप, पुलिस ने 'नस्लीय हमले' के रूप में दर्ज किया केस; पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

Indian woman rape UK | Representative Image (Photo Credits: IANS)

Indian Woman Rape in UK: ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स से एक बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां शनिवार शाम पार्क हॉल इलाके में एक 20 वर्षीय भारतीय मूल की महिला के साथ बलात्कार (West Midlands Rape Case) किया गया. पुलिस का मानना ​​है कि यह हमला नस्लीय घृणा (Racial Attack) से प्रेरित था. पुलिस के अनुसार, कुछ राहगीरों ने पीड़ित महिला को सड़क पर व्याकुल अवस्था में देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी. जांच में पता चला कि पास के एक घर में एक अजनबी ने उसके साथ बलात्कार किया था.

पुलिस ने जनता से मांगी मदद

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस (West Midlands Police) ने बताया कि संदिग्ध की पहचान एक 30 वर्षीय श्वेत व्यक्ति (White Male) के रूप में हुई है, जिसके घटना के समय छोटे बाल और गहरे रंग के कपड़े थे. पुलिस ने घटना का CCTV फुटेज भी जारी किया है और जनता से मदद की अपील कर रही है.

यह मामला नस्लीय रूप से प्रेरित अपराध के रूप में दर्ज किया गया है, हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इसका किसी अन्य चल रही जांच से कोई संबंध नहीं है.

सबूत इकट्ठा करने में जुटी पुलिस

जांच का नेतृत्व कर रहे डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट रोनन टायरर ने कहा, "यह एक बेहद जघन्य अपराध है. हम आरोपियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. अगर किसी ने उस समय इलाके में किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा हो या उसके पास डैशकैम या CCTV फुटेज हो, तो कृपया पुलिस से संपर्क करें."

इस बीच, फोरेंसिक टीमें और पब्लिक प्रोटेक्शन यूनिट (Public Protection Unit) मामले में सबूत इकट्ठा करने और गवाहों की तलाश में जुटी हैं.

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटनाएं

स्थानीय समुदायों ने बताया है कि पीड़िता पंजाबी मूल की है. उन्होंने घृणा-आधारित यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है. पिछले महीने, ओल्डबरी इलाके में एक ब्रिटिश सिख महिला पर इसी तरह हमला (Oldbury Rape Case) किया गया था.

मुख्य सुपरिंटेंडेंट फिल डॉल्बी ने कहा, "वाल्सॉल इलाका बेहद विविधतापूर्ण है और यह घटना भय पैदा कर सकती है. हम समुदाय के सदस्यों से बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी जाएगी."