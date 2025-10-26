US: अमेरिका में पति ने साफ-सफाई नहीं की तो पत्नी ने काट दी गर्दन, बेरहमी से हत्या के लिए भारतीय मूल की महिला गिरफ्तार

(Photo : X)

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक भारतीय मूल की महिला को अपने पति पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि यह झगड़ा घर की साफ़-सफाई को लेकर शुरू हुआ था.

क्या है पूरा मामला?

चन्द्रप्रभा सिंह (44) नाम की यह महिला एक एलिमेंट्री स्कूल में टीचर असिस्टेंट (शिक्षक सहायक) के तौर पर काम करती है. यह घटना 12 अक्टूबर रविवार को शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना के एक अपार्टमेंट में हुई.

पुलिस के अनुसार, चन्द्रप्रभा पर यह आरोप लगा है कि उसने "अवैध रूप से, जानबूझकर, और गंभीर रूप से" किसी और व्यक्ति की गर्दन पर वार किया.

पति-पत्नी के अलग-अलग बयान

गिरफ्तारी वारंट के मुताबिक, पीड़ित, जो चन्द्रप्रभा के पति अरविंद सिंह हैं, ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी इस बात से नाराज़ थीं कि उन्होंने घर साफ़ नहीं किया था और इसी वजह से उन्होंने "जानबूझकर उन पर चाकू से हमला" किया.

#ItsViral | An Indian-origin woman working as a teacher assistant at a North Carolina elementary school has been arrested after allegedly attacking her husband with a knife during an argument about house cleaning. Read full story 🔗 https://t.co/5G1dcQwxGx pic.twitter.com/5TAq1r0cNk — Hindustan Times (@htTweets) October 26, 2025

हालांकि, चन्द्रप्रभा सिंह ने अपनी सफ़ाई में अलग कहानी बताई. उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि वह नाश्ता बना रही थीं जब उनके पति ने मदद के लिए पूछा. गंदे घर से परेशान होकर, उन्होंने कहा कि वह चाकू पकड़े हुए ही घूमीं और "गलती से" चाकू उनके पति की गर्दन पर लग गया.

जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक अरविंद सिंह को गर्दन की गंभीर चोट के कारण अस्पताल ले जाया जा चुका था.

गिरफ़्तारी और कानूनी कार्यवाही

चन्द्रप्रभा सिंह पर "घातक हथियार से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने" का आरोप लगा है.

शुरुआत में मजिस्ट्रेट ने उनकी ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज कर दी थी, लेकिन अगले दिन कोर्ट में उनकी ज़मानत $10,000 (करीब ₹8.3 लाख) पर तय कर दी गई.

वह अगले दिन जेल से रिहा हो गईं, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहननी होगी और पति से कोई संपर्क नहीं रखना होगा.

स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने फ़िलहाल उन्हें मामले का नतीजा आने तक वेतन सहित निलंबित कर दिया है.

पुलिस ने साफ़ किया है कि यह घटना स्कूल परिसर में नहीं हुई है और इसमें किसी छात्र या अन्य स्टाफ सदस्य का कोई लेना-देना नहीं है.