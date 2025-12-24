Gorakhpur Shocker: देर से मिली रोटी तो गुस्साया पति, पत्नी और 4 साल के मासूम को तवे से पीटा, गोरखपुर में शख्स की बेरहमी

The husband severely beat his wife and child. (Photo Credits File)

Gorakhpur Shocker: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर (Gorakhpur) जिले से घरेलू हिंसा (Domestic Violence) का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति ने रोटी बनाने में देरी होने पर पहले पत्नी के साथ मारपीट की और फिर अपने चार साल के बेटे पर भी गर्म तवे से हमला कर दिया.यह घटना 20 दिसंबर की रात शास्त्री नगर (Shastri Nagar) इलाके में हुई, जो गोरखनाथ थाना (Gorakhnath Police Station) क्षेत्र में आता है.

पीड़िता की शिकायत के आधार पर सोमवार शाम को पुलिस ने मामला दर्ज किया.ये भी पढ़े:Jalaun Shocker: विवाद में पत्नी को पति ने छत से फेंका, पिटाई के बाद दिया धक्का, महिला की हालत गंभीर, घटना का वीडियो आया सामने;VIDEO

नशे में घर आया आरोपी

पीड़िता राधिका सहानी ने पुलिस को बताया कि उसका पति लालचंद सहानी जो लखनऊ (Lucknow) में ड्राइवर का काम करता है, अक्सर शराब के नशे में घर लौटता था और झगड़ा करता था. घटना वाली रात वह करीब 9 बजे घर पहुंचा और खाना बनाने को कहा.घरेलू काम निपटाने में थोड़ी देर होने पर आरोपी गुस्से में आ गया. आरोप है कि उसने रसोई में रखा गर्म तवा उठाकर पत्नी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. मां की चीखें सुनकर जब चार साल का बेटा कमरे में आया तो आरोपी ने उसके सिर पर भी तवे से हमला कर दिया, जिससे बच्चे को गंभीर सिर की चोट (Head Injury) आई.घायल बच्चे को तुरंत जिला हॉस्पिटल (District Hospital) ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार बच्चे की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

आरोपी फरार, तलाश में पुलिस

हमले के बाद आरोपी पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.