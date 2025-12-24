Latur Shocker: शराब के नशे में रोजाना विवाद से परेशान पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, गला दबाकर और फिर दीवार से पटककर की हत्या, लातूर में मची खलबली

The wife murdered her husband. (Photo Credits File)

Latur News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के लातूर (Latur) जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. अहमदपुर तालुका (Ahmedpur Taluka) में घरेलू विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया, जहां पत्नी ने ही अपने पति की जान ले ली. शराब की लत और लगातार मारपीट से परेशान महिला ने गुस्से में आकर पति की गला दबाकर और दीवार पर पटककर हत्या कर दी.पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी महिला का नाम अर्चना गायकवाड है, जबकि मृतक पति प्रशांत गायकवाड था.शादी के बाद से ही प्रशांत को शराब की लत (Alcohol Addiction) थी.

नशे की हालत में वह अक्सर पत्नी के साथ मारपीट करता था. इसी कारण अर्चना कुछ साल पहले मायके चली गई थी.ये भी पढ़े:Dombivali Shocker: पहले पत्नी की हत्या की..फिर ट्रेन के सामने कूदकर दे दी जान, पारिवारिक विवाद ने डोंबिवली में कर दिया घर तबाह

घर लौटी, लेकिन नहीं बदला पति का व्यवहार

करीब पांच साल बाद अर्चना दोबारा ससुराल लौटी, ताकि फिर से संसार (Marital Life) शुरू कर सके. हालांकि, पति के स्वभाव और आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ. शराब पीकर मारपीट का सिलसिला जारी रहा, जिससे घर में तनाव (Domestic Dispute) बढ़ता गया.

गुस्से में उठाया खौफनाक कदम

घटना वाले दिन झगड़े के दौरान अर्चना आपा खो बैठी. गुस्से में उसने पति का गला दबाया और फिर उसे जोर से दीवार पर पटक दिया, जिससे प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद उसने इसे शराब के कारण बेहोशी (Unconscious Due to Alcohol) का मामला बताने की कोशिश की.

मौत को बताया हादसा

अर्चना ने अपने देवर को बताया कि प्रशांत ज्यादा शराब पीने के कारण बेहोश हो गया है. उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित (Declared Dead) कर दिया. हालांकि, परिस्थितियों को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने गहराई से जांच की.

पुलिस जांच में हुआ खुलासा, पत्नी गिरफ्तार

अहमदपुर पुलिस (Ahmedpur Police) की जांच में साफ हो गया कि यह मौत हादसा नहीं, बल्कि हत्या (Murder) है. पोस्टमार्टम और पूछताछ में खुलासा हुआ कि अर्चना ने ही पति की हत्या की थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार (Arrested) कर लिया. इस केस को सुलझाने में पुलिस को गोपनीय सूचना (Confidential Input) की भी मदद लेनी पड़ी.