Dombivali Shocker: पहले पत्नी की हत्या की..फिर ट्रेन के सामने कूदकर दे दी जान, पारिवारिक विवाद ने डोंबिवली में कर दिया घर तबाह

Dombivali News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के डोंबिवली (Dombivali) शहर में पति–पत्नी के बीच हुआ मामूली विवाद दो मौतों की वजह बन गया.पहले पति ने पत्नी की हत्या कर दी और फिर कुछ समय बाद खुद ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी. इस घटना के बाद डोंबिवली (Dombivali )के कोलेगांव में सनसनी मच गई है. जानकारी के मुताबिक़ घटना 26 नवंबर की है. पुलिस के अनुसार, पति-पत्नी के बीच घरेलू मामले को लेकर कहासुनी हुई थी.
बहस इतनी बढ़ गई कि पोपट दहिजे ने गुस्से में पत्नी ज्योति दहिजे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले के बाद उसने ज्योति का गला दबाकर उसकी हत्या (Murder) कर दी. ये भी पढ़े:Mumbai Shocker: मुंबई के मालवानी इलाके में पत्नी की हत्या कर पति ने किया सरेंडर, पुलिस ने किया गिरफ्तार
हत्या के बाद आरोपी घर से फरार
पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को घर में ही छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया. पड़ोसियों की सूचना के बाद पुलिस (Police) घर में पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टेम के लिए भेजा. शुरुआती जांच में स्पष्ट हुआ कि घटना का कारण पारिवारिक तनाव था.
दो दिन बाद पटरियों पर मिला पति का शव
जब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, तभी भांडूप रेलवे स्टेशन (Bhandup Railway Station) के पास ट्रेन से कटे एक व्यक्ति का शव मिला. जांच के दौरान पुष्टि हुई कि यह शव उसी आरोपी पोपट दहिजे का है, जिसने दो दिन पहले अपनी पत्नी की हत्या की थी. पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद मानसिक दबाव के चलते उसने आत्महत्या की.
पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस (Police) ने पत्नी की हत्या के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. अब दोनों मौतों के पीछे की परिस्थितियों और पारिवारिक तनाव के कारणों को समझने के लिए आगे की जांच जारी है. इस घटना ने इलाके में सुरक्षा और पारिवारिक हिंसा को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है.