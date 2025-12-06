Shubman Gill Fitness: टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत! फिट हुए शुभमन गिल; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज़ में करेंगे ओपनिंग

शुभमन गिल(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान लगी पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव (Back Spasm) की वजह से लंबे समय से मैदान से बाहर थे. इस चोट के चलते वह सीरीज़ के दूसरे टेस्ट और पूरी वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए. हालांकि अब भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. गिल पूरी तरह फिट घोषित हो चुके हैं और जल्द ही वापसी के लिए तैयार हैं. RevSportz की एक रिपोर्ट के अनुसार, “शुभमन गिल ने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपना रिहैब पूरा कर लिया है और सभी फिटनेस मापदंडों को सफलतापूर्वक पार करते हुए सभी प्रारूपों के लिए फिट घोषित किए गए हैं.” रविंद्र जडेजा के सामने नहीं कोई भारतीय बल्लेबाज, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बनाया है ऐसा रिकॉर्ड

इसका मतलब है कि गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज़ में टीम इंडिया की ओर से ओपनिंग करते दिखाई देंगे. इस सीरीज़ में टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के हाथ में होगी और चयनकर्ताओं ने गिल को वाइस-कैप्टन की भूमिका सौंपी है. हालांकि टीम में उनकी उपलब्धता फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर थी, लेकिन अब गिल की वापसी ने सभी की चिंता दूर कर दी है.

यह टी20 सीरीज़ टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 2026 में भारत में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप की तैयारियों का यह अहम हिस्सा होगी. टीम मैनेजमेंट इस सीरीज़ को भविष्य की मुख्य रणनीति बनाने और मजबूत व स्थिर स्क्वाड तैयार करने के अवसर के रूप में देखेगा, जिससे आखिरी समय में बदलावों को टाला जा सके.

उधर, भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ पहले ही 0-2 के शर्मनाक अंतर से गंवा चुका है, जिसमें दूसरे टेस्ट में 408 रनों की करारी हार शामिल है. ऐसे में अब टीम का लक्ष्य टी20 सीरीज़ जीतकर वापसी करना होगा. साथ ही टीम इंडिया विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का आखिरी और निर्णायक मुकाबला भी खेल रही है.