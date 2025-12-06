Meerut: शर्मनाक: अज्ञात के शव को ई रिक्शा में डालकर दुसरे इलाके में जाकर फेंका, मेरठ पुलिस की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद: VIDEO

Police dumped the unidentified body in another area (Credit-@priyarajputlive)

Meerut News: मेरठ (Meerut) के लोहिया नगर क्षेत्र में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक स्थानीय दुकानदार ने सुबह अपनी दुकान खोलते ही एक युवक का शव बाहर पड़ा देखा. इलाके के लोगों ने मृतक की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन कोई सूचना नहीं मिल सकी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और औपचारिक प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमॉर्टम (Post-Mortem ) के लिए भेज दिया गया. शुरुआत में यह एक सामान्य मामला लग रहा था, लेकिन बाद में सीसीटीवी (CCTV) जांच ने पूरे घटनाक्रम को चौंकाने वाला मोड़ दे दिया.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: रिश्वत मांगने पर परेशान किसान ने SDM के पैर छूकर लगाई न्याय की गुहार, रोते हुए बोला.. लेखपाल मांग रहा है पैसे, मेरठ में बाबूगीरी से परेशान नागरिक

दुसरे इलाके में अज्ञात शव को फेंका

मेरठ पुलिस की ये करतूत देख लीजिये दरअसल, पुलिस को एक एक लाश मिली. लाश अज्ञात थी. ऐसे में पुलिसवालों ने लाश को ई-रिक्शा में लदवाया, और उसे दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक दिया. CCTV वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज समेत दो पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया है. pic.twitter.com/loDDJD9suE — Priya singh (@priyarajputlive) December 6, 2025

पुलिस ही लाती-फेंकती दिखी

पुलिस ने जब पास के सीसीटीवी (CCTV Footage) की जांच की तो उन्हें ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. कैमरे में रात लगभग 1:50 बजे दो पुलिसकर्मी बाइक से पहुंचते दिखे और उनके पीछे एक ई-रिक्शा ( E-Rickshaw) आ रहा था. इसी रिक्शा में अज्ञात युवक का शव रखा हुआ था. फुटेज में साफ दिखा कि दोनों पुलिसकर्मियों ने मिलकर शव को रिक्शा से उतारा, सड़क किनारे एक दुकान के सामने रखा और बिना किसी अधिकारी या कंट्रोल रूम को जानकारी दिए वहां से चले गए. यह पूरी कार्रवाई दिखाती है कि पुलिस अपनी ड्यूटी (Duty ) से बचने और दुसरे इलाके में फेंककर जिम्मेदारी टालने की कोशिश कर रही थी.

सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सस्पेंड

सीसीटीवी (CCTV) सामने आने के बाद एसएसपी (SSP) मेरठ विपिन ताडा ने तुरंत मामले में कड़ा रुख अपनाया. जांच में पाया गया कि शव को फेंकने की कार्रवाई कांस्टेबल राजेश और होमगार्ड रोहतास ने की थी, जबकि चौकी प्रभारी जितेंद्र की गंभीर लापरवाही भी उजागर हुई. एसएसपी ने सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को तत्काल निलंबन (Suspension) दे दिया और होमगार्ड को सेवा से बर्खास्त (Dismiss) कर दिया. एसएसपी ने साफ कहा कि ऐसी अनुशासनहीनता (Misconduct) पर किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा.

घटना की होगी जांच

पूरा मामला अब सिटी एसपी (SP) आयुष विक्रम सिंह को जांच के लिए दिया गया है. वे यह पता लगाएंगे कि शव को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्यों और किसके निर्देश पर ले जाया गया. साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि इस गैर-कानूनी कार्रवाई में और कितने पुलिसकर्मी शामिल थे. फिलहाल लोहिया नगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रख दिया है और मृत युवक के परिवार का पता लगाने की कोशिश जारी है.

अब तक मृतक की पहचान नहीं

पुलिस (Police) के अनुसार युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. आसपास के थानों से लापता रिपोर्ट (Missing Person) मिलान किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक कौन था और किस परिस्थिति में उसकी मौत हुई. मृतक के परिवार का पता लगाने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं.