Andre Russell IPL Retirement: कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार आंद्रे रसेल ने IPL से सन्यास का किया ऐलान, अब KKR में संभालेंगे ‘पावर कोच’ की नई भूमिका

Andre Russell IPL Retirement: वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पावर हिटर आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास की घोषणा कर दी है. उन्होंने यह ऐलान 16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले किया. इसके साथ ही रसेल ने बताया कि वह तीन बार की चैंपियन टीम KKR से 'पावर कोच' के रूप में जुड़ेंगे. 12 आईपीएल सीज़न के करियर में रसेल ने 140 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 174.18 की स्ट्राइक रेट से 2651 रन बनाए और 9.51 की इकोनॉमी से 123 विकेट भी झटके. उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी प्रदर्शन 5/15 रहा। रसेल ने अपने IPL करियर की शुरुआत 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) से की थी, जिसके बाद 2014 में वह KKR से जुड़े. उन्होंने कोलकाता की ओर से 133 मैच खेले और इस दौरान टीम को दो खिताब (2014 और 2024) जिताने में अहम भूमिका निभाई.

वेस्टइंडीज बल्लेबाज़ ने अपना फैसला सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश के जरिए साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, “आईपीएल के जूते टांग रहा हूं… लेकिन स्वैग नहीं. आईपीएल का यह सफर यादगार रहा. 12 सीज़न की यादें और KKR परिवार का असीम प्यार.”

KKR में संभालेंगे ‘पावर कोच’ की नई भूमिका

आंद्रे रसेल ने IPL से सन्यास का किया ऐलान

“मैं अब भी दुनिया भर की अन्य लीगों में छक्के लगाता रहूंगा और विकेट लेता रहूंगा. और सबसे खास बात—मैं घर नहीं छोड़ रहा हूं… आप मुझे एक नई भूमिका में देखेंगे, KKR की सपोर्ट स्टाफ में, 2026 सीजन के पावर कोच के रूप में नया अध्याय, वही ऊर्जा, हमेशा एक नाइट.”

“मेरा सफर शानदार रहा, कई बेहतरीन पल और यादें बनीं। छक्के लगाना, मैच जिताना, MVP बनना. ये सब अविश्वसनीय अनुभव रहे. लेकिन कभी-कभी आपको खुद फैसला करना होता है कि जूते कब टांगने हैं. जब मैंने यह निर्णय लिया, तो मुझे लगा. ‘हाँ, यह सबसे सही फैसला है.’ मैं धीरे-धीरे फीका नहीं पड़ना चाहता. मैं एक ऐसी विरासत छोड़ना चाहता हूं, और सबसे अच्छा वही समय है जब फैंस कहें, ‘क्यों? अभी तुम्हारे अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है.’ ना कि लोग कहें. ‘तुम्हें तो सालों पहले रिटायर हो जाना चाहिए था.’”

“आज हम इंस्टाग्राम की दुनिया का हिस्सा हैं, और जब आप अपनी फीड देखते रहते हैं तो खुद को अलग-अलग जर्सी में देखते हो, दोस्त और टीममेट मैसेज करते हैं. ‘इस जर्सी में तुम अच्छे दिख रहे हो, क्या सोचते हो?’ और मैं सोचता हूं. ‘हम्म, इस जर्सी में मैं अजीब लगता हूं।’ ऐसे ही विचार मेरे मन में लगातार आते रहे.”

“मेरी कई रातें बिना नींद की बीतीं. मेरे और वेंकी मैसूर, और शाहरुख खान के बीच कई बातें हुईं. मेरी IPL यात्रा के नए अध्याय को लेकर, उन्होंने मुझे सम्मान और प्यार दिया, और मैदान पर किए गए योगदान की सराहना की. ऐसे माहौल का हिस्सा होना, जहाँ सब परिचित हों, मेरे लिए बहुत मायने रखता है.”

“तो कोलकाता, मैं वापस आऊंगा. आज बस यह बताने आया हूं कि मैं KKR के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा रहूंगा. जब मैंने वह नाम सुना. ‘पावर कोच’ तो मैंने कहा, ‘हम्म… ये तो ड्रे रस को ही परिभाषित करता है.’ यह आंद्रे रसेल को बयान करता है, क्योंकि जब मैं बल्लेबाज़ी करता हूं तो पावर दिखती है, मैदान में एनर्जी दिखती है, गेंद हाथ में हो तो भी वही intensity रहती है. मैं किसी भी विभाग में टीम की मदद कर सकता हूं.”

रसेल को पिछले सीज़न से पहले हुई मेगा ऑक्शन रिटेंशन में 12 करोड़ रुपये में टीम में बरकरार रखा गया था, लेकिन IPL 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद KKR ने उन्हें रिलीज़ कर दिया. उन्होंने 13 पारियों में सिर्फ 167 रन बनाए और आठ विकेट हासिल किए.