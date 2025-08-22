Why is Dhoni Written on Sanju Samson’s Jersey: संजू सैमसन की जर्सी पर क्यों लिखा गया ‘धोनी’? जानिए क्या है केरल क्रिकेट लीग 2025 से जुड़ा पूरा राज़

Sanju Samson(Photo credits: X/@iamajayjangirr/@Saabir_Saabu01)

Why is Dhoni Written on Sanju Samson’s Jersey: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Indian National Cricket Team) के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू सैमसन(Sanju Samson) इन दिनों केरल क्रिकेट लीग (KCL) 2025 में खेलते नजर आ रहे हैं. इस सीज़न से पहले हुए ऑक्शन में उन्हें कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने रिकॉर्ड तोड़ ₹26.80 लाख में खरीदा था. सैमसन KCL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले एम.एस. अखिल इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जिन्हें पिछले सीज़न में त्रिवेंद्रम रॉयल्स ने ₹7.4 लाख में खरीदा था. गुरुवार, 21 अगस्त को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में सैमसन ने अपने नए फ्रैंचाइज़ी कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए पहला मैच खेला. इसी दौरान फैन्स की नजर उनकी जर्सी पर पड़ी, जिसके पीछे धोनी लोगो छपा हुआ था. क्या बाबर आजम को CPL से मिला रिकॉर्ड तोड़ मल्टी-बिलियन डॉलर का ऑफर? जानिए क्या हैं वायरल दावें की सच्चाई

दरअसल, इस बार KCL 2025 में धोनी ऐप कोच्चि ब्लू टाइगर्स की स्पॉन्सर है. यह ऐप भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी ने इसी साल लॉन्च किया है. ऐसे में टीम के सभी खिलाड़ियों की जर्सी के पीछे धोनी ऐप का लोगो प्रिंट किया गया है. यही कारण है कि जब संजू सैमसन मैदान पर उतरे तो उनकी जर्सी के पीछे भी धोनी लिखा हुआ दिखाई दिया. फैन्स के बीच यह चर्चा का विषय जरूर बना, लेकिन यह पूरी तरह से टीम के आधिकारिक स्पॉन्सर का हिस्सा है.

संजू सैमसन की जर्सी पर लिखा है धोनी ऐप

(Photo credits: X/@Saabir_Saabu01)

क्या धोनी ऐप है?

धोनी ऐप भारतीय क्रिकेट के दिग्गज एमएस धोनी द्वारा फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था. धोनी ऐप एक लॉयल्टी और प्रशंसक जुड़ाव प्लेटफ़ॉर्म है. यह ऐप यूजर्स और फैंस को धोनी के जीवन, पुरस्कारों, कैशबैक और मर्चेंडाइज़ तक विशेष पहुँच प्रदान करता है. गौरतलब है कि धोनी ऐप एक स्पेकाइल पेमेंट सिस्टम से जुड़ा है. फैंस और यूजर्स इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप में, यूजर्स भारत में कई सहयोगी ब्रांडों के पुरस्कारों को भुना सकते हैं.