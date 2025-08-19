Did Babar Azam Receive Multi-Billion Dollar Offer? क्या बाबर आजम को CPL से मिला रिकॉर्ड तोड़ मल्टी-बिलियन डॉलर का ऑफर? जानिए क्या हैं वायरल दावें की सच्चाई

बाबर आज़म (Photo Credits: @IrfanBhakt/X)

Did Babar Azam Receive Multi-Billion Dollar Offer? दुनियाभर में इस समय कई टी20 फ्रेंचाइज़ी लीग्स खेली जा रही हैं और मौजूदा वक्त में द हंड्रेड और कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर के साथ-साथ आयोजित हो रही हैं. इंटरनेशनल मैचों की टक्कर के बावजूद दुनियाभर के कई क्रिकेटर इन लीग्स में हिस्सा ले रहे हैं. पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इससे अछूते नहीं हैं और नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, उस्मान तारिक और इमाद वसीम जैसे नाम CPL 2025 में खेलते नजर आ रहे हैं. इस बीच, पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज दौरे पर व्यस्त रही, जहां उन्होंने टी20 और वनडे मैच खेले. पाकिस्तान ने टी20 सीरीज जीत ली, लेकिन वनडे में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. टीम के स्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म इस सीरीज में खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. क्या ख़त्म हो गया बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का कैरियर? एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम में नहीं चुने जाने के बाद उठे सवाल

पाकिस्तान फिलहाल एशिया कप 2025 की तैयारियों में जुटा है और टूर्नामेंट के लिए स्क्वाड का ऐलान भी हो चुका है. चौंकाने वाली बात यह रही कि बाबर आज़म को टीम में शामिल नहीं किया गया. वेस्टइंडीज सीरीज में उनके खराब प्रदर्शन और हालिया टी20 और वनडे मैचों में लगातार रन न बनाने की वजह से नए कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान आगा ने युवाओं को ज्यादा तरजीह देने का फैसला किया. इसी बीच, सोशल मीडिया पर यह दावे सामने आए कि CPL की कुछ फ्रेंचाइज़ियों ने बाबर के एशिया कप 2025 से बाहर होने की आशंका जताते हुए उनसे संपर्क किया और उन्हें करोड़ों डॉलर (हजारों करोड़ रुपये) का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया. हालांकि, बाबर ने राष्ट्रीय कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए कुछ दिनों की बातचीत के बाद इस ऑफर को ठुकरा दिया.

बाबर आजम को CPL से मिला रिकॉर्ड तोड़ मल्टी-बिलियन डॉलर का ऑफर?

According to reports, CPL offered a $9,650,000,000,000,000 contract to Babar Azam (the highest ever in CPL history), but after hard-fought negotiations of 10 days, Babar Azam refused to accept the offer. He said that playing with the country is always my first priority. ❤️❤️ pic.twitter.com/R5Mee7PwTL — Do-Land Trump (@IrfanBhakt) August 19, 2025

बाबर आजम ने किया खेलने से इनकार

🚨 Just In 🚨 According to reports, CPL offered $4,650,000,000 contract to Babar Azam (the highest ever in the CPL History), but after hard fought negotiations of 5 days, Babar Azam refused to accept the offer. He said that playing for country is always my first priority ❤️❤️ pic.twitter.com/okmPc0TCZT — Fakhar Bajwa 🏏 (@BajwaKehtaHaii) August 19, 2025

नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि बाबर आज़म को CPL फ्रेंचाइज़ियों से किसी तरह का मल्टी-बिलियन डॉलर ऑफर मिला हो. जिन दावों में यह कहा गया कि बाबर को इतना बड़ा ऑफर मिला है, उनमें '4650000000' जैसी रकम का ज़िक्र किया गया, जो कि करीब 4.65 बिलियन डॉलर या 465 करोड़ रुपये के बराबर है. यह बिल्कुल बेतुका दावा है, क्योंकि CPL में सभी खिलाड़ियों की कुल सैलरी कैप लगभग 4.6 मिलियन डॉलर है. यहां तक कि दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग IPL में भी किसी खिलाड़ी को इतनी बड़ी रकम नहीं मिलती. साफ है कि यह सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा गढ़ा गया एक फर्जी आंकड़ा है.

बाबर आज़म ने CPL में अब तक सिर्फ एक बार खेला है, जब वे 2017 में युवा खिलाड़ी थे. उस सीज़न में उन्होंने गयाना अमेज़न वॉरियर्स के लिए खेला था और उसके बाद कभी CPL में हिस्सा नहीं लिया. साथ ही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अपने कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को NOC देने के मामले में काफी सख्त रहता है, इसलिए पाकिस्तान के इंटरनेशनल सीज़न के दौरान बाबर का किसी फ्रेंचाइज़ी लीग में खेलना भी मुश्किल है. कुल मिलाकर, सोशल मीडिया पर जो दावे किए गए कि बाबर आज़म को CPL फ्रेंचाइज़ियों से अब तक का सबसे बड़ा ऑफर मिला है, वे पूरी तरह से झूठ और भ्रामक हैं.