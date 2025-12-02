श्रीलंका को एक्सपायरी फूड भेजकर पाकिस्तान ने फिर फैलाया झूठ का जाल, भारत ने किया बेनकाब

MEA spokesperson Randhir Jaiswal | PTI

नई दिल्ली: मदद के नाम पर श्रीलंका को एक्सपायरी फूड भेजने वाला पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा था, लेकिन हर बार की तरह पाक को भारत से करारा जवाब मिला. भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि नई दिल्ली ने श्रीलंका के लिए जा रहे राहत सामग्री वाले विमान को ओवरफ़्लाइट क्लियरेंस देने में देरी की. विदेश मंत्रालय ने इसे “बेहूदा आरोप” और “झूठ फैलाने की कोशिश” करार दिया. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की यह कहानी भारत को बदनाम करने का एक और प्रयास है.

मंत्रालय ने बताया कि 1 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 1 बजे पाकिस्तान से ओवरफ़्लाइट की मंजूरी का अनुरोध भारत के इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग को मिला था. भारत ने इसे सिर्फ चार घंटे में प्रोसेस करके शाम 5:30 बजे मंजूरी दे दी, वही दिन, वही तारीख. इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का देरी वाला दावा पूरी तरह गलत है.

मानवीय आधार पर त्वरित मंजूरी

MEA अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने भले ही भारतीय एयरलाइंस को अपने एयरस्पेस से प्रतिबंधित कर रखा है, फिर भी भारत ने मानवीय आधार पर उनकी रिक्वेस्ट तुरंत मंजूर कर दी.

रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने पाकिस्तानी मीडिया कवरेज को “फर्जी प्रोपेगेंडा” और “दुष्प्रचार” बताया. उन्होंने कहा कि भारत सभी ओवरफ़्लाइट और ट्रांज़िट अनुरोधों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही मंजूर करता है.

श्रीलंका में बाढ़ का कहर, भारत कर रहा मदद

श्रीलंका इस समय भयंकर बाढ़ की संकट से जूझ रहा है, जिसमें अब तक 390 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. भारत लगातार राहत कार्यों में सहयोग दे रहा है और जरूरत के समय श्रीलंका के साथ खड़ा है.

पाकिस्तान की राहत सामग्री पर नया विवाद

इधर, पाकिस्तान की ओर से भेजी गई राहत सामग्री पर भी नया विवाद खड़ा हो गया है. कोलंबो में पाकिस्तानी उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर कीं, उनमें कुछ पैकेट्स पर एक्सपायरी डेट 10/2024 लिखा दिखाई दिया. यानी वह सामान की एक्सपायरी डेट बीत चुकी थी.

कुछ ही घंटों में यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पाकिस्तान की तीखी आलोचना शुरू हो गई कि उसने बाढ़ से जूझ रहे देश को भी एक्सपायर्ड सामान भेज दिया.

भारत अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार करता है काम

भारतीय अधिकारियों ने दोहराया कि भारत हर मानवीय और ट्रांज़िट अनुरोध को पूरी पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रोसेस करता है. भारत की कोशिश हमेशा क्षेत्रीय सहयोग और मानवता को प्राथमिकता देने की रही है.

श्रीलंका की बढ़ती मुश्किलों के बीच भारत की त्वरित प्रतिक्रिया और जिम्मेदार व्यवहार ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि संकट की घड़ी में भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ खड़ा रहता है, चाहे कोई भी दुष्प्रचार क्यों न हो.