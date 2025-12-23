IND-W vs SL-W 2nd T20I 2025 Scorecard: श्रीलंका महिला टीम ने भारत को दिया 129 रनों का आसान टारगेट, भारतीय गेंदबाजों ने मचाया कोहराम, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 23 दिसंबर 2025(मंगलवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें टॉस जीतकर भारतीय महिलाओं ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद श्रीलंका महिला टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 128 रन बनाए. श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने पहले ही ओवर में विश्मी गुणरत्ने का विकेट गंवा दिया. कप्तान चमारी अथापत्थु ने 24 गेंदों पर 31 रन की तेज पारी खेली, लेकिन वह बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सकीं. भारतीय महिला टीम ने जीता टॉस, श्रीलंका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

मध्यक्रम में हरशिता समरविक्रमा ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए, जबकि हसिनी परेरा ने 22 और कविशा दिलहारी ने 14 रन का योगदान दिया. हालांकि, भारतीय फील्डिंग ने श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा और रन आउट के रूप में अहम विकेट गिरते रहे. आखिरी ओवरों में विकेटों की झड़ी लगने के कारण श्रीलंका की टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही.

भारत की ओर से गेंदबाजी में सबसे किफायती प्रदर्शन Sneh Rana का रहा, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 1 विकेट लिया और एक मेडन ओवर भी फेंका. नल्लापुरेड्डी चरणी और वैष्णवी शर्मा ने 2-2 विकेट झटके। वहीं क्रांति गौड़ ने 3 ओवर में 1 विकेट लिया. भारतीय गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकालकर श्रीलंका की रन गति पर लगाम लगाई.

श्रीलंका की पारी में कुल चार बल्लेबाज रन आउट हुए, जिसने टीम की लय पूरी तरह बिगाड़ दी. 16वें ओवर के बाद लगातार विकेट गिरने से अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरने का मौका नहीं मिल सका और स्कोर 128 तक ही सिमट गया. 128 रन के लक्ष्य के साथ भारत इस मुकाबले में साफ तौर पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है.