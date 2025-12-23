IND-W vs SL-W 2nd T20I 2025 Toss & Live Scorecard: भारतीय महिला टीम ने जीता टॉस, श्रीलंका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 23 दिसंबर 2025(मंगलवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर गेंदाबाजी करने का फैसला किया हैं. वही, श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 27 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में भारतीय महिला टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहा है, जिसने 21 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. वहीं श्रीलंका महिला टीम को सिर्फ 5 मैचों में सफलता मिली है, जबकि एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ. श्रीलंका बनाम भारत महिला दूसरे टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन
भारतीय महिला टीम ने जीता टॉस
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to field first.
— BCCI Women (@BCCIWomen) December 23, 2025
यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, श्री चरणी
2nd T20I 🇮🇳XI: S. Mandhana (vc), S. Verma, J. Rodrigues, H. Kaur (c), R. Ghosh (wk), A. Kaur, S. Rana, A. Reddy, V. Sharma, K. Gaud, S. Charani.
— BCCI Women (@BCCIWomen) December 23, 2025
श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: विशमी गुणरत्ने, चमारी अथापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षी डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), मलकी मदारा, इनोका राणावीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हानी
2nd T20I 🇱🇰XI: V. Gunaratne, C. Athapaththu (c), H. Perera, H. Madavi Samarawickrama (vc), N. de Silva, K. Dilhari, K. Nuthyangana (wk), M. Madara, I. Ranaweera, K. Kavindi, S. Gimhani.
— BCCI Women (@BCCIWomen) December 23, 2025
भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड