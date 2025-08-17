Asia Cup 2025: क्या ख़त्म हो गया बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का कैरियर? एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम में नहीं चुने जाने के बाद उठे सवाल

बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान(Credit:X/Twitter)

Asia Cup 2025: इस बार एशिया कप 2025 में पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Pakistan National Cricket Team) के चयन ने सभी को चौंका दिया है. टीम की घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है. क्या बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म हो चुका है? इन दोनों स्टार बल्लेबाज़ों को टूर्नामेंट के लिए टीम में नहीं चुना गया, जिसके बाद फैंस से लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों तक में चर्चाएँ शुरू हो गई हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान किया है, जिसमें बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान का नाम नहीं है. बाबर आज़म, जो पिछले कुछ वर्षों तक पाकिस्तान के सभी फॉर्मेट में कप्तान और टीम के मुख्य बल्लेबाज रहे हैं, और विकेटकीपर-बल्लेबाज़ रिजवान, जो टी20 और वनडे क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, दोनों को बाहर किया जाना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा दौड़ है. कौन हैं सलमान मिज़रा? जानिए तेज़ गेंदबाज़ के बारे में, जिन्हें एशिया कप और यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की टीम में मिली जगह

प्रदर्शन में गिरावट, चयन की वजह?

2024 के बाद बाबर आज़म और रिजवान का फॉर्म फ्लक्चुएट करता रहा है. बाबर ने पिछले 12 टी20 पारियों में सिर्फ एक फिफ्टी बनाई, जबकि रिजवान की औसत और स्ट्राइक रेट भी गिर गई. पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं ने हाल के टी20 प्रदर्शन, फिटनेस, और फ्रेश टैलेंट को देखते हुए नए खिलाड़ियों पर दांव लगाया है. इस बार टीम में असिफ अली, सलमान अली आगा, और खुशदिल शाह जैसे नाम शामिल किए गए हैं, जो घरेलू क्रिकेट में बेहतर आंकड़े पेश कर चुके हैं.

क्या करियर का अंत है?

बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान की उम्र क्रमश: 30 और 33 साल है, यानी उनका क्रिकेट करियर पूरी तरह ‘खत्म’ मानना जल्दबाजी होगी. हालांकि, बड़े टूर्नामेंट में चयन न होना उनकी क्रिकेटिंग भविष्य के लिए खतरे की घंटी जरूर है. दोनों खिलाड़ियों को टीम में वापसी के लिए अपने फॉर्म और फिटनेस को सुधारना होगा. PCB ने भी स्पष्ट किया है कि चयन पूरी तरह प्रदर्शन व टीम की जरूरत पर आधारित है, और दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हैं.

फैंस का गुस्सा और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया पर बोर्ड के फैसले पर नाराजगी जताई है. माहौल ऐसा बन गया है कि इन दोनों स्टार खिलाड़ियों की वापसी की मांग हो रही है. पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान और कई पूर्व खिलाड़ियों ने सुझाव दिए हैं कि अनुभव और बड़े मैचों के दबाव के लिए बाबर-रिजवान को टीम में रखना फायदेमंद होता.

एशिया कप 2025 की टीम में बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान को बाहर करना पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है. हालांकि, टीम मैनेजमेंट की योजना नए खिलाड़ियों को मौका देने की दिख रही है, मगर इन दोनों बल्लेबाजों के लिए अभी वापसी के दरवाजे खुले हैं. अगर वे डोमेस्टिक क्रिकेट और भविष्य की सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं कि वे फिर से पाकिस्तान की जर्सी में नजर आएं.