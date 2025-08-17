Who Is Salman Mizra? कौन हैं सलमान मिज़रा? जानिए तेज़ गेंदबाज़ के बारे में, जिन्हें एशिया कप और यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की टीम में मिली जगह

Salman Mizra(Photo Credit:X@SalmanMirza760)

Who Is Salman Mizra? पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगामी एशिया कप 2025 के लिए अपनी आधिकारिक टीम घोषित करने वाली पहली टीम बन गई है. इसके साथ ही टीम ने यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 के लिए भी स्क्वॉड का ऐलान किया है, जो एशिया की बेहतरीन टीमों के बीच खेले जाने वाले बड़े महाद्वीपीय टूर्नामेंट से पहले एक तैयारी श्रृंखला होगी. दोनों टूर्नामेंटों के लिए चुनी गई 17 सदस्यीय टीम की कमान सलमान अली आगा के हाथों में होगी. इस बार स्क्वॉड में सीनियर्स बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान शामिल नहीं हैं, लेकिन कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है, जिनमें तेज़ गेंदबाज़ सलमान मिर्ज़ा भी शामिल हैं. गौतम गंभीर का नया विजन! T20 टीम इंडिया को मिलेगा नया स्वरूप और ऑल फॉर्मेट कप्तान, एशिया कप पर रहेंगी सबकी निगाहें

चयनकर्ताओं ने मिर्ज़ा पर भरोसा दिखाया है, जबकि नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, एहसानुल्लाह, आमिर जमाल और शाहनवाज़ दहानी जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली. मिर्ज़ा के पास शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद वसीम जूनियर जैसे बॉलिंग पार्टनर होंगे, जो उन पर से दबाव कम कर सकते हैं. 31 वर्षीय इस गेंदबाज़ ने घरेलू क्रिकेट में डेथ ओवरों के विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान बनाई है.

कौन हैं सलमान मिर्ज़ा?

सलमान मिर्ज़ा पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) फ्रेंचाइज़ी लाहौर कलंदर्स की खोज हैं, जिन्हें प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए पहचाना गया. मिर्ज़ा ने PSL 2021 के दौरान कलंदर्स के लिए टी20 डेब्यू किया था, लेकिन दिसंबर 2023 में उन्होंने माउंटेनियर्स की ओर से अपना प्रथम श्रेणी (फर्स्ट क्लास) डेब्यू किया और नवंबर 2023 में लिस्ट-ए क्रिकेट में कदम रखा. 26 टी20 मैचों में मिर्ज़ा ने अब तक 46 विकेट झटके हैं. इसमें PSL 2025 का उनका शानदार प्रदर्शन भी शामिल है, जहां उन्होंने लाहौर कलंदर्स की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई और टूर्नामेंट के आखिरी चरण में सिर्फ चार मैचों में 9 विकेट लिए.

PSL 2025 के बाद मिर्ज़ा को राष्ट्रीय टीम में मौका मिला और बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज़ में उन्होंने तीन मैचों में 7 विकेट चटकाए. समग्र रूप से, छह प्रथम श्रेणी और तीन लिस्ट-ए मैचों में उन्होंने 33 विकेट झटके हैं, जिसमें लाल गेंद से एक बार पांच विकेट हॉल भी शामिल है.