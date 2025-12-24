VIDEO: कानपुर में कार सवार ने चेकिंग के दौरान तीन लोगों को मारी टक्कर, 2 पुलिस कर्मी और एक होमगार्ड हुआ घायल

Car rider hits police personnel in Kanpur (Credit-@gnwnews_a)

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur) में मंगलवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया. गंगा बैराज (Ganga Barrage) पर चल रही वाहन जांच के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी. इस हमले में तीन पुलिसकर्मी (Police Personnel) गंभीर रूप से घायल हो गए.जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम कोहना थाना (Kohna Police Station) की पुलिस टीम गंगा बैराज पर संदिग्ध वाहनों (Suspicious Vehicles) की नियमित जांच कर रही थी.

इसी दौरान उन्नाव (Unnao) की ओर से आ रही एक काली हुंडई औरा कार (Black Hyundai Aura) को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने रुकने के बजाय अचानक रफ्तार बढ़ा दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @gnwnews_a नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

पुलिस कर्मियों को मारी टक्कर

बैरिकेडिंग तोड़ जवानों को मारी टक्कर

चश्मदीदों के मुताबिक, कार की स्पीड काफी ज्यादा थी. चालक ने सीधे पुलिस बैरिकेडिंग (Police Barricading) को टक्कर मारी और आगे खड़े जवानों को कुचलते हुए निकल गया. इस हादसे में दो सब-इंस्पेक्टर (Sub-Inspector) और एक होमगार्ड (Home Guard) गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर के बाद आरोपी चालक कार समेत मौके से फरार हो गया.

घायलों का हॉस्पिटल में इलाज जारी

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने घायल साथियों को हैलेट हॉस्पिटल (Hallet Hospital) पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार, तीनों पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

पुलिस अधिकारियों का बयान

इस मामले पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर (Joint Police Commissioner – Law and Order) आशुतोष कुमारने बताया कि वाहन जांच के दौरान एक अज्ञात कार बैरियर तोड़कर भाग निकली, जिसमें हमारे जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं.उन्होंने कहा कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमें (Police Teams) गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सुराग

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों (CCTV Cameras) में पूरी वारदात कैद हो गई है. फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि चालक ने जानबूझकर बैरियर को टक्कर मारी और पुलिसकर्मियों को घायल कर फरार हो गया. पुलिस अब डिजिटल सर्विलांस (Digital Surveillance) के जरिए गाड़ी के नंबर और उसके मूवमेंट को ट्रेस कर रही है.