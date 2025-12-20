Actor Gajendra Chauhan was Cheated: दूरदर्शन के पॉपुलर शो 'महाभारत' में युधिष्ठिर बने गजेंद्र चौहान के साथ ठगी, लिंक पर क्लिक करते है 98 हजार उड़ाएं

Actor Gajendra Singh Chauhan was defrauded (Credit-Wikimedia Commons)

Actor Gajendra Chauhan was Cheated: टीवी सीरियल महाभारत (Mahabharata) में युधिष्ठिर (Yudhishthira) की भूमिका निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले वरिष्ठ अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान (Gajendra Chauhan) हाल ही में साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) का शिकार हो गए. ठगों ने उनसे 98 हजार रूपए की ठगी कर ली, हालांकि मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की तत्परता से पूरी रकम उन्हें वापस मिल गई.69 वर्षीय गजेंद्र चौहान, जो अंधेरी वेस्ट (Andheri West) के लोखंडवाला-ओशिवारा (Lokhandwala–Oshiwara) इलाके में रहते हैं, ने 10 दिसंबर को फेसबुक (Facebook) पर डी-मार्ट (D-Mart) के नाम से ड्राई फ्रूट्स (Dry Fruits) पर भारी छूट का एक विज्ञापन देखा.

विज्ञापन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर उन्होंने ऑर्डर प्रक्रिया पूरी की.कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर ओटीपी (OTP) आया.जैसे ही ओटीपी डाला गया, उनके एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) खाते से 98 हजार रुपये कटने का मैसेज आ गया.तब उन्हें एहसास हुआ कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं.

तुरंत पुलिस से की शिकायत

राशि कटने की जानकारी मिलते ही गजेंद्र चौहान ने देरी किए बिना ओशिवारा पुलिस स्टेशन (Oshiwara Police Station) में शिकायत दर्ज कराई और 1930 साइबर हेल्पलाइन (Cyber Helpline 1930) पर भी संपर्क किया.

साइबर सेल की तेज कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय चव्हाण और पुलिस निरीक्षक आनंद पगारे (Anand Pagare) के मार्गदर्शन में ओशिवारा पुलिस की साइबर सेल (Cyber Cell) ने तुरंत जांच शुरू की.साइबर सब-इंस्पेक्टर शरद देवरे, एपीआई अशोक कोंडे और कांस्टेबल विक्रम सरनोबत ने बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन की जांच की.

रेज़रपे और क्रोमा के जरिए ट्रेस हुई रकम

जांच में सामने आया कि ठगी की रकम रेज़रपे (Razorpay) के जरिए क्रोमा (Croma) से जुड़े एक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी. इसके बाद पुलिस ने एचडीएफसी बैंक, रेज़रपे और क्रोमा के नोडल अधिकारियों से संपर्क कर ट्रांजैक्शन को तुरंत होल्ड करवाया.पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते समय रहते ट्रांजैक्शन फ्रीज कर दिया गया और पूरे 98 हजार रुपये (Full Refund) गजेंद्र चौहान के खाते में वापस जमा कर दिए गए. अभिनेता ने मुंबई पुलिस और ओशिवारा पुलिस की सराहना करते हुए उनका आभार जताया.

साइबर ठगी को लेकर पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया (Social Media) पर दिखने वाले आकर्षक ऑफर्स और फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहें. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या ओटीपी साझा करने से पहले पूरी जांच जरूर करें.