Director Vikram Bhatt Arrested: 30 करोड़ रूपए के फ्रॉड केस में मशहूर डायरेक्टर विक्रम भट्ट हुए गिरफ्तार, उदयपुर में फिर्यादी ने दर्ज करवाई थी FIR

Film director Vikram Bhatt arrested. Credit-(Wikimedia commons)

Director Vikram Bhatt Arrested: राजस्थान (Rajasthan) पुलिस और मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की संयुक्त कार्रवाई (Joint Operation) में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट (Director Vikram Bhatt) को एक बड़े ठगी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोप है कि भट्ट और उनकी टीम ने उदयपुर के डॉ. अजय मुर्डिया से फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर 30 करोड़ रूपए से अधिक की रकम निवेश करवाने का दावा किया था.

उदयपुर के भूपालपुरा पुलिस स्टेशन (Bhupalpura Police Station) में दर्ज एफआईआर के अनुसार, डॉ. मुर्डिया को विश्वास दिलाया गया कि उनकी दिवंगत पत्नी पर बन रही बायोपिक से 200 करोड़ रूपए तक का मुनाफा मिलेगा. यह फिल्म उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि के रूप में बनाई जानी थी. लेकिन जांच में सामने आया कि प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और निवेश भी वापिस नहीं किया गया. ये भी पढ़े:FIR Against Vikram Bhatt: 30 करोड़ रूपए की ठगी के आरोप में बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी पर एफआईआर, जानें क्या है पूरा मामला

मुंबई से अरेस्ट

विक्रम भट्ट को मुंबई के यारी रोड (Yaari Road) इलाके में उनकी भाभी के घर से हिरासत में लिया गया. कुछ दिन पहले भट्ट ने आरोपों को 'फर्जी' (Fabricated Allegations) बताते हुए कहा था कि पुलिस को गुमराह किया जा रहा है.इस कार्रवाई से 7 दिन पहले उदयपुर पुलिस ने भट्ट, उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट और अन्य 6 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस (Lookout Notice) भी जारी किया था.

डॉ. मुर्डिया की भावनाओं से जुड़ा मामला

इंदिरा आईवीएफ (Indira IVF) के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया अपनी दिवंगत पत्नी की जीवन-यात्रा को फिल्म के जरिए दिखाना चाहते थे. इसी खोज में वह दिनेश कटारिया के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें 25 अप्रैल 2024 को मुंबई के वृंदावन स्टूडियो बुलाया. यहीं उनकी मुलाकात विक्रम भट्ट से कराई गई और फिल्म निर्माण को लेकर बातचीत शुरू हुई.मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस अब ट्रांजिट रिमांड (Transit Remand) की मांग करने जा रही है, ताकि भट्ट को उदयपुर लाकर पूछताछ की जा सके.