VIDEO: शादी समारोह में चल रहा था नाच गाना, अचानक भरभराते हुए गिरी छत, कई लोग हुए घायल, चंबा जिले में भीषण हादसा

People injured due to roof collapse (Credit-@VistaarNews)

Chamba News: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के चंबा (Chamba) जिले में आयोजित एक शादी समारोह (Wedding Function) के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जब एक घर की छत अचानक गिर पड़ी. इस घटना में कई मेहमान घायल हो गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.एक वीडियो (Viral Video) में देखा जा सकता है कि दर्जनों लोग छत पर इकट्ठे होकर कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे.कुछ ही क्षणों बाद अचानक पूरी छत नीचे धंस गई, जिससे सभी लोग एक साथ नीचे गिर पड़े. वीडियो में चीख-पुकार के बीच लोगों को संभलने और दूसरों को बचाने का प्रयास करते देखा गया.

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Cloud burst in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बादल फटने से मची तबाही, कई गाड़ियां मलबे में दबी, घरों को पहुंचा नुकसान; VIDEO

कार्यक्रम के दौरान गिरी छत

‘जात्रा’ कार्यक्रम के दौरान टूटी छत

स्थानीय सूत्रों के अनुसार छत पर एक पारंपरिक जात्रा (Cultural Programme) चल रहा था, जिसमें मेहमान लोकनृत्य कर रहे थे. भीड़ अत्यधिक होने के कारण संरचना (Structure) भार सहन नहीं कर पाई और अचानक ढह गई. हादसे से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ और दहशत फैल गई.

कई लोग हुए घायल

सूत्रों और अधिकारियों के मुताबिक करीब 40 लोग घायल (Injured) हुए हैं. सभी को तुरंत टीसा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं.

जांच करेगी प्रशासनिक टीम

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छत पर अति भीड़ (Overcrowding) के कारण हादसा हुआ. स्थानीय प्रशासन (Administration) अब इमारत की संरचना की जांच करेगा, ताकि यह पता चल सके कि छत गिरने की असली वजह क्या थी. फिलहाल घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.