Sanju Samson vs Shubman Gill T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल में बतौर सलामी बल्लेबाज कुछ ऐसा रहा हैं संजू सैमसन और शुभमन गिल का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों बल्लेबाजों का रिकॉर्ड

संजू सैमसन बनाम शुभमन गिल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार यानी 14 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamsala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को 51 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) करते नजर आएंगे.

टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल का फॉर्म चिंता का विषय बना हैं. बतौर सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने साल 2025 में जब से स्क्वाड में वापसी की है, उसके बाद से शुभमन गिल बल्ले से कोई खास कमाल नहीं दिखा सके हैं. वहीं इससे पहले ओपनिंग में जिम्मेदारी संभाल रहे संजू सैमसन काफी शानदार फॉर्म में दिखाई दिए थे. ऐसे में चलिए टी20 इंटरनेशनल में संजू सैमसन और शुभमन गिल के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में संजू सैमसन ने अब तक 51 मैच खेले हैं. इस दौरान संजू सैमसन ने 17 मुकाबलों में पारी का आगाज किया है. वहीं शुभमन गिल ने 35 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और सभी में शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की है. ऐसे में दोनों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो संजू सैमसन ने 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में बतौर सलामी बल्लेबाज 32.62 के औसत से 522 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने 35 टी20 इंटरनेशनल मैचों में पारी का आगाज करते हुए 28.03 के औसत से 841 रन बनाए हैं.

टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन के बल्ले से अब तक कई बड़ी पारियां निकली हैं. इस दौरान संजू सैमसन ने तीन शतकीय और एक अर्धशतकीय लगाया हैं. इस मामले में शुभमन गिल ने टी20 इंटरनेशनल में बतौर सलामी बल्लेबाज एक शतकीय और तीन अर्धशतकीय पारियां खेली हैं. संजू सैमसन की गिनती वर्ल्ड क्रिकेट के बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों में की जाती है, जिसमें उन्होंने 17 मुकाबलों में पारी का आगाज करते हुए 35 छक्के और 49 चौके लगाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में शुभमन गिल बतौर सलामी बल्लेबाज 26 छक्के और 93 चौके ही लगाए हैं.

टी20 इंटरनेशनल में संजू सैमसन का बतौर सलामी बल्लेबाज एक मुकाबले में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 111 रन है. शुभमन गिल का बतौर सलामी बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल में एक मुकाबले में सर्वाधिक स्कोर नाबाद 126 रनों की पारी है. टी20 इंटरनेशनल में बतौर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट को लेकर तुलना देखी जाए तो उसमें संजू सैमसन काफी आगे दिखाई देते हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 178.76 का है. जबकि, शुभमन गिल का बतौर ओपनर टी20 इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट 140.40 का है.