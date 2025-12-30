स्प्लिट्सविला 10 फेम खुशी मुखर्जी का दावा: क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव अक्सर उन्हें भेजते थे मैसेज

Khushi Mukherjee on Surya Kumar Yadav: टेलीविजन रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला 10' की पूर्व प्रतियोगी और अभिनेत्री खुशी मुखर्जी अपने एक हालिया बयान को लेकर चर्चा में हैं. खुशी ने दावा किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें सोशल मीडिया पर काफी मैसेज किया करते थे. एक पॉडकास्ट के दौरान किए गए इस दावे का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

खुशी मुखर्जी का बड़ा दावा

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुशी मुखर्जी से उनके सोशल मीडिया इंटरैक्शन के बारे में पूछा गया था. बातचीत के दौरान उन्होंने सूर्यकुमार यादव का नाम लिया. खुशी ने कहा कि सूर्यकुमार उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजते थे और उनके बीच काफी बातचीत हुआ करती थी. हालांकि, उन्होंने इन मैसेज के समय या उनके संदर्भ के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी.

क्रिकेटर्स के साथ डेटिंग की अफवाहों पर खुशी मुखर्जी – वीडियो देखें

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस वीडियो के सामने आने के बाद सूर्यकुमार यादव के प्रशंसक और सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जहां कुछ लोग इसे महज पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, वहीं कुछ अन्य लोग इस दावे की सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं. सूर्यकुमार यादव वर्तमान में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में से एक हैं और वह अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ अपनी निजी जिंदगी की तस्वीरें अक्सर साझा करते रहते हैं.

कौन हैं खुशी मुखर्जी?

खुशी मुखर्जी एक जानी-मानी मॉडल और अभिनेत्री हैं. उन्हें एमटीवी के मशहूर रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला' के 10वें सीजन से लोकप्रियता मिली थी. इसके अलावा उन्होंने कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों और हिंदी टीवी शो में भी काम किया है. खुशी अक्सर अपने बोल्ड बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.

खिलाड़ी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं

फिलहाल सूर्यकुमार यादव या उनकी टीम की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. सूर्यकुमार इन दिनों आगामी क्रिकेट श्रृंखलाओं की तैयारी में व्यस्त हैं. आमतौर पर मशहूर हस्तियों के नाम पर किए जाने वाले ऐसे दावों पर स्टार खिलाड़ी चुप्पी साधे रखना ही पसंद करते हैं. खबरों के मुताबिक, वायरल वीडियो ने मनोरंजन और खेल जगत के बीच एक नई बहस छेड़ दी है.