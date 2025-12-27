Year Ender 2025: टी20 के राजा सूर्यकुमार यादव की फॉर्म पर लगा ब्रेक, शुभमन गिल विश्व कप से बाहर, टीम इंडिया के लिए बढ़ी चिंता

शुभमन गिल (बाएं), हार्दिक पंड्या (मध्य), और सूर्यकुमार यादव (दाएं)

Year Ender 2025: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जब अपने टी20 करियर की शुरुआत की थी, तो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर पूरी दुनिया में छा गए थे. साल 2025 सूर्यकुमार यादव के लिए बतौर कप्तान बेहद सफल रहा है, लेकिन एक बल्लेबाज के रूप में उन्होंने निराश किया है. वहीं शुभमन गिल को भी खराब फॉर्म की वजह से टी20 विश्व कप 2026 में अपनी जगह खोनी पड़ी है. सूर्या और गिल दोनों के लिए टी20 में साल 2025 बेहद निराशजनक रहा है.

सूर्यकुमार यादव ने 14 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ अपने टी20 करियर का आगाज किया था. टी20 फॉर्मेट में शुरुआत के साथ ही सूर्या ने तहलका मचा दिया था. लगातार दमदार प्रदर्शन की वजह से सूर्या 30 अक्टूबर 2022 को आईसीसी की टी20 रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बन गए। वह टी20 विश्व कप 2024 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे. विश्व कप में भारत की जीत के बाद सूर्यकुमार यादव को टी20 फॉर्मेट की कप्तानी दे दी गई.

एक कप्तान के रूप में सूर्यकुमार यादव सफल हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने निराश किया है. साल 2025 उनके लिए बेहद निराशाजनक साबित हुआ है. साल की 21 पारियों में सूर्या 218 रन बना सके. उनका औसत 13.62 रहा है। इस दौरान एक भी अर्धशतक उनके बल्ले से नहीं निकला है. खराब फॉर्म की वजह से टी20 के शीर्ष दस बल्लेबाजों की रैंकिंग में सूर्या ने अपनी जगह खो दी है.

टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम के लिए सूर्यकुमार यादव का फॉर्म में वापस आना बेहद अहम होगा.

सूर्यकुमार यादव की तरह ही शुभमन गिल के लिए भी टी20 फॉर्मेट में साल 2025 खराब रहा है. खराब फॉर्म की वजह से ही उन्हें टी20 विश्व कप 2026 में अपनी जगह गंवानी पड़ी है. गिल को टीम से ड्रॉप करते हुए अक्षर पटेल को टीम का उपकप्तान बना दिया गया है. पिछली 15 पारियों में गिल ने 24.25 की साधारण औसत से मात्र 291 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है. गिल को टी20 से ड्रॉप कर दिया गया है. सूर्यकुमार यादव का टी20 भविष्य विश्व कप में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है.