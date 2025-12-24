वैभव सूर्यवंशी का धमाका: 14 साल की उम्र में विजय हजारे ट्रॉफी में ठोका 36 गेंदों में शतक, बना डाला ऐतिहासिक रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Smashes 36-Ball Century: भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे और 14 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2025 किसी सुनहरे सपने से कम नहीं रहा है. विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 के एक मुकाबले में बिहार की ओर से खेलते हुए वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला लिस्ट-ए शतक जड़ा. वैभव ने यह कारनामा मात्र 36 गेंदों में कर दिखाया, जिससे वह लिस्ट-ए क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज भारतीय शतकवीर बन गए हैं.

मैदान पर चौके-छक्कों की बारिश

सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे वैभव सूर्यवंशी ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान उन्होंने 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए. उनकी इस पारी ने न केवल बिहार को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि चयनकर्ताओं का ध्यान एक बार फिर अपनी ओर खींचा है.

Vaibhav Suryavanshi Slams 36-Ball 100

अनमोलप्रीत सिंह के रिकॉर्ड के करीब

भारत के लिए लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अनमोलप्रीत सिंह के नाम दर्ज है. अनमोलप्रीत ने विजय हजारे ट्रॉफी के 2024-25 सीजन में पंजाब के लिए खेलते हुए मात्र 35 गेंदों में शतक बनाया था. वैभव सूर्यवंशी उनसे महज एक गेंद पीछे रह गए, लेकिन इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करना अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड जैसा है.

वैभव का यह प्रदर्शन साबित करता है कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैभव इसी निरंतरता के साथ खेलते रहे, तो वह जल्द ही भारतीय सीनियर टीम के दरवाजे खटखटाते नजर आएंगे.