Mobile Phone: बिस्तर पर मोबाइल का इस्तेमाल नुकसानदायक, वास्तु शास्त्र से जानें कैसे बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत

नई दिल्ली: डिजिटल युग में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। सुबह आंख खोलते ही फोन देखना और रात को सोने से पहले उसका इस्तेमाल करना अब आम बात हो गई है. कई लोग अपने फोन को बिस्तर पर, किचन में या कभी-कभी बाथरूम तक ले जाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में मोबाइल के इस्तेमाल करने की जगह को भी अहमियत दी गई है,

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है, और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं. यह भी पढ़े: Mobile Phone May Get Cheaper: सरकार के इस प्रस्ताव से जल्द सस्ते हो सकते हैं मोबाइल फोन

बिस्तर पर बैठकर मोबाइल चलाना वास्तु शास्त्र के अनुसार सबसे हानिकारक आदतों में से एक है. बिस्तर को आराम और नींद के लिए बनाया गया है। जब हम इस पर बैठकर या लेटकर लगातार मोबाइल चलाते हैं, तो यह नींद के प्राकृतिक चक्र को बाधित करता है। लगातार फोन पर ध्यान देने से मानसिक शांति खो जाती है, विचारों में उथल-पुथल होती है, और तनाव बढ़ता है। नींद पूरी न होने के कारण हमारी निर्णय क्षमता कमजोर होती है और जीवन में अनजाने में बाधाएं पैदा हो सकती हैं. वास्तु के अनुसार, यह नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करने का कारण भी बन सकता है,

घर के दरवाजे के पास मोबाइल चलाना भी शुभ नहीं माना जाता। मुख्य द्वार को घर में ऊर्जा के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है. जब हम अक्सर दरवाजे के पास मोबाइल चलाते हैं, तो यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालता है. वास्तु के अनुसार इसका असर हमारे जीवन के महत्वपूर्ण कामों पर पड़ सकता है। धन-संपत्ति में कमी, छोटी-छोटी परेशानियों का बढ़ना, और मन में बेचैनी जैसी समस्याएं इसी वजह से उत्पन्न हो सकती हैं,

किचन, यानी रसोई, घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहां अन्न और ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसे साफ और शुभ रखना जरूरी होता है। अगर खाना बनाते समय या किचन में बैठकर मोबाइल चलाया जाए, तो यह स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है और घर में तनाव पैदा कर सकता है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि रसोई में मोबाइल का इस्तेमाल करने से पारिवारिक और आर्थिक असंतुलन बढ़ सकता है। इसलिए किचन में मोबाइल को दूर रखना ही बेहतर माना जाता है,

बाथरूम में मोबाइल चलाना वास्तु के अनुसार सबसे अशुभ आदतों में से एक है। यह स्थान नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है। यहां मोबाइल का इस्तेमाल करने से मानसिक थकान, एकाग्रता में कमी और जीवन में बाधाएं आने की संभावना बढ़ जाती है, लगातार फोन का इस्तेमाल यहां करना सिर्फ मन और शरीर को नहीं थकाता, बल्कि यह भाग्य पर भी असर डाल सकता है,

इनके अलावा, वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मोबाइल चलाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान पूर्व या उत्तर दिशा है। इस ओर मुख करके बैठना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इससे मन शांत रहता है, सोच स्पष्ट रहती है, और काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है,

आज के डिजिटल युग में मोबाइल का इस्तेमाल आवश्यक है, लेकिन इसे सही तरीके और सही जगह पर इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। वास्तु के अनुसार, छोटे-छोटे बदलाव जैसे मोबाइल के लिए सही दिशा और जगह चुनना न केवल मानसिक शांति और ऊर्जा के संतुलन में मदद करता है, बल्कि यह जीवन में सफलता और सकारात्मक बदलाव भी लाता है,