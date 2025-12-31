Delhi Shocker: लालच ने बना दिया खुनी! रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की बहु ने ही कर दी हत्या, दिल्ली की घटना से इलाके में फैली खलबली

(Photo Credits File)

Delhi News: दिल्ली (Delhi) से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां संपत्ति के विवाद में एक महिला ने अपने ही ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक एक रिटायर्ड नेवी अधिकारी (Retired Navy Officer) थे. इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है.जानकारी के मुताबिक मृतक की पत्नी का पांच महीने पहले (Five Months Ago) निधन हो चुका था.

उनका बेटा दुसरे राज्य में नौकरी करता है, जबकि बहू ससुर के साथ दिल्ली में ही रह रही थी. घर में लगातार संपत्ति को लेकर (Property Dispute) झगड़े हो रहे थे, जो समय के साथ गंभीर होते चले गए.

छत पर संदिग्ध हालत में मिला शव

जानकारी के मुताबिक़ 27 दिसंबर की सुबह करीब 10:46 बजे (PCR Call) दिल्ली के बिंदापुर (Bindapur) इलाके के मानस राम पार्क से पुलिस को एक व्यक्ति के घायल पड़े होने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि नरेश कुमार घर की छत पर बेसुध हालत में पड़े थे और शरीर पर चोटों के निशान थे.पुलिस ने तुरंत नरेश कुमार को हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम (Postmortem) के लिए भेजा गया और मामले की जांच तेज कर दी गई.

बहू के बयान में विरोधाभास

शुरुआत में मृतक की बहू गीता ने बताया कि ससुर पर किसी ने हमला किया है. लेकिन जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो उसके बयान में कई विरोधाभास (Contradictions) सामने आए. सख्ती से पूछताछ करने पर गीता टूट गई और उसने सच्चाई कबूल कर ली.

गुस्से में किया हमला

पूछताछ में गीता ने बताया कि ससुर के साथ उसके रोजाना तीखे विवाद (Frequent Arguments) होते थे.हत्या वाले दिन झगड़ा बेहद बढ़ गया और गुस्से में आकर उसने ससुर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.

हत्या के आरोप में बहू गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने गीता को हिरासत में (Arrested) ले लिया है और उस पर हत्या का मामला (Murder Charges) दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे केस की आगे की जांच (Further Investigation) कर रही है.