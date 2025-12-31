Astrologer Aditi Dua Prediction On MS Dhoni: क्या आईपीएल 2026 में खेलते नजर आएंगे एमएस धोनी? जानें 'कैप्टन कूल' कब ले सकते हैं संन्यास, देखें टैरो रीडर अदिति दुआ की बड़ी प्रेडिक्शन (Watch Video)

एमएस धोनी पर टैरो रीडर अदिति दुआ की भविष्यवाणी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Indian National Cricket Team) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) आईपीएल के अगले सीजन में भी खेलते नजर आएंगे. चेन्नई सुपरकिंग्स के सीईओ ने इसे लेकर सब कुछ साफ कर दिया है. सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा कि धोनी का आईपीएल 2026 में खेलना तय है. काशी विश्वनाथन ने कहा कि एमएस ने हमें बताया है कि वह अगले सीज़न के लिए उपलब्ध रहेंगे. पिछले कुछ सालों से महेंद्र सिंह धोनी (44) की आईपीएल में भागीदारी को लेकर बार-बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सीएसके के सीईओ की पुष्टि से कम से कम 2026 के सीजन के लिए अटकलों पर विराम लग गया है.

अब फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता हैं कि क्या एमएस धोनी 2027 के आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे या नहीं? चलिए इसको लेकर लेटेस्टली की टीम ने मसहूर सेलेब्रिटी एस्ट्रोलोजर और टैरो रीडर अदिति दुआ से बात की हैं. अदिति दुआ ने एमएस धोनी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की हैं.

साल 2026 में एमएस धोनी होंगे आईपीएल का हिस्सा

मसहूर सेलेब्रिटी एस्ट्रोलोजर और टैरो रीडर अदिति दुआ के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी 2026 के आईपीएल सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे. लेकिन यह सीजन एमएस धोनी का आखिरी सीजन हो सकता हैं. अगले सीजन यानी 2027 में एमएस धोनी आईपीएल में खेलते हुए नहीं दिखाई दे सकते हैं. यह खबर सीएसके फैंस के लिए अच्छी नहीं हैं.

साल 2025 के आईपीएल में कुछ ऐसा रहा एमएस धोनी का प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में भी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने मैदान पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन इस सीज़न में उनके खेल को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं. सीज़न के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ की चोट के बाद एमएस धोनी ने सीएसके की कमान संभाली, और टीम की कोशिश थी कि वह पॉइंट्स टेबल में ऊपर उठे. हालाँकि सीज़न अंत तक टीम शानदार स्थिति में नहीं थी, लेकिन धोनी की अगुवाई और अनुभव ने कई मैचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

2025 आईपीएल में धोनी के प्रदर्शन के मुख्य आँकड़े:

एमएस धोनी ने आईपीएल 2025 में कुल 14 मुकाबले खेले. इस दौरान एमएस धोनी ने 196 रन बनाए. एमएस धोनी का औसत 24.50 और स्ट्राइक रेट लगभग 135.17 रहा. इस सीज़न में एमएस धोनी का सबसे बड़ा स्कोर 30 रन रहा. एमएस धोनी ने 12 चौके और 12 छक्के लगाए. इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि एमएस धोनी इस सीज़न में बल्लेबाज़ी में उतनी प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाए जितना वे करियर के पिछले शानदार वर्षों में करते थे.