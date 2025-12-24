Syedain Zaidi Dies: सीनियर जर्नलिस्ट सैयदेन जैदी का लखनऊ में निधन, पत्रकार साथियों ने जताया शोक

(Photo Credits FB)

Syedain Zaidi Dies: वरिष्ठ पत्रकार सैयदेन जैदी का मंगलवार को लखनऊ में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से लंबी बीमारी से पीड़ित थे और मंगलवार को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. उनके निधन पर दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों के पत्रकारों और मीडिया संस्थानों ने गहरा शोक व्यक्त किया है. कई पत्रकारों ने उन्हें एक सरल स्वभाव किस्म का आदमी बताया.

सैयदेन जैदी इंडिया TV में रेज़िडेंट एडिटर रहें

सैयदेन जैदी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की थी और पत्रकारिता की पढ़ाई भी यहीं से पूरी की. उन्होंने शुरुआत में स्थानीय पत्रकारिता में काम किया और बाद में इंडिया टीवी में रेज़िडेंट एडिटर के रूप में अपने नेतृत्व की पहचान बनाई. चैनल में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण खबरों और खबरों के कवरेज में भूमिका निभाई. यह भी पढ़े: वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का हार्ट अटैक से 62 साल की उम्र में निधन, लोगों ने दी श्रद्धांजलि

2019 में डिजिटल पत्रकारिता मंच की शुरुआत की

इंडिया टीवी के बाद उन्होंने लहरें टीवी को नेतृत्व दिया. साल 2019 में उन्होंने “NewsBean” नाम से एक डिजिटल पत्रकारिता मंच की शुरुआत की, जिससे कई युवा पत्रकारों को एक नया प्लेटफॉर्म मिला.

दिल्ली के बाद मुंबई आए

सैयदेन जैदी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. उन्होंने दिल्ली में पत्रकार के रूप में भी कुछ समय काम किया और बाद में मुंबई आए, जहां उन्होंने कई वर्षों तक पत्रकारिता की सक्रिय भूमिका निभाई. उनके साथियों का कहना है कि वे हमेशा सच्चाई के प्रति प्रतिबद्ध रहे और पत्रकारिता के मूल्यों पर टिके रहे.