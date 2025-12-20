Assam Train Accident: असम के होजाई जिले में हाथियों से टकराने के बाद राजधानी एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे, 8 हाथियों की मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Assam Train Accident: असम (Assam) के होजाई (Hojai) जिले में शनिवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब सैरंग–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (Sairang-New Delhi Rajdhani Express) हाथियों (Elephants) के एक झुंड से टकरा गई. इस दुर्घटना में आठ हाथियों की मौत हो गई, जबकि एक हाथी घायल बताया जा रहा है. एक वन अधिकारी ने इसकी पुष्टि की. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (NFR) के प्रवक्ता के अनुसार, टक्कर के बाद इंजन समेत पांच कोच पटरी से उतर गए. हालांकि, इस हादसे में किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है.

NFR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि दुर्घटना स्थल गुवाहाटी से करीब 126 किलोमीटर दूर है। हादसे की सूचना मिलते ही दुर्घटना राहत ट्रेनें और वरिष्ठ मंडलीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

यात्रियों की सहायता के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं:

0361-2731621 / 2731622 / 2731623

रेलवे के महाप्रबंधक (GM, N.F. Railway) और लुमडिंग मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) सहित वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. प्रभावित कोचों के यात्रियों को अन्य कोचों में उपलब्ध खाली बर्थ पर अस्थायी रूप से समायोजित किया गया है.

प्रभावित कोचों को अलग करने के बाद ट्रेन 06:11 बजे गुवाहाटी के लिए रवाना हुई. गुवाहाटी पहुंचने पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे, जिसके बाद ट्रेन अपनी आगे की यात्रा फिर शुरू करेगी.

जामुनामुख–कांपुर सेक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों को अप लाइन से डायवर्ट किया गया है और मरम्मत/बहाली का काम जारी है. उल्लेखनीय है कि सैरंग–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस मिजोरम के सैरंग (आइजोल के पास) को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ती है.