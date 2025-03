Tej Pratap Yadav Viral Video: तेजप्रताप का पुलिसकर्मी से ठुमके लगवाने का मामला पकड़ा तूल, सिपाही पर गिरी गाज

पटना, 16 मार्च : बिहार में विधायक तेज प्रताप यादव का होली समारोह में पुलिसकर्मी को ठुमके लगवाने का मामला अब तूल पकड़ लिया है. इस बीच, वर्दी में ठुमके लगाने वाले पुलिसकर्मी पर अब गाज गिरी है. पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने वर्दी में डांस करने वाले पुलिसकर्मी को विधायक तेज प्रताप यादव की सुरक्षा से हटा दिया है.

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, "सोशल मीडिया पर वायरल विधायक तेज प्रताप यादव के कहने पर अंगरक्षक (सिपाही) दीपक कुमार के डांस (नाचने) एवं इनके द्वारा आम स्थान पर वर्दी में नाच (डांस) करने की बात संज्ञान में आने पर, अंगरक्षक सिपाही दीपक कुमार को पुलिस केंद्र, क्लोज कर उनके स्थान पर दूसरे सिपाही को अंगरक्षक में प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया." यह भी पढ़ें : Tej Pratap Yadav Challan: बिना हेलमेट स्कूटी चलाते पकड़े गए तेज प्रताप यादव, पटना ट्रैफिक पुलिस ने काटा 4000 रुपये का चालान

Tej Pratap Yadav is an absolute disaster.

Will single handedly become the reason for RJD and Tejasvi's downfall.

Asking a cop in his security to dance in uniform and threatening him of suspension if he refuses.

Shameful! pic.twitter.com/XlOKk6zyeC

— Journalist Tejasvini (@RaiTejasvini) March 15, 2025