VIDEO: बंदर के बच्चे ने किया ट्रेन की छत पर बैठकर आगरा से लेकर डबरा तक का सफ़र, वन विभाग ने उतारा नीचे, वीडियो आया सामने

ग्वालियर, मध्य प्रदेश: ग्वालियर के डबरा रेलवे स्टेशन पर एक बंदर के बच्चे को रेस्क्यू किया गया है. बताया जा रहा है कि ये बच्चा अमृतसर से बिलासपुर जानेवाली ट्रेन के एसी कोच की छत के ऊपर बैठा हुआ था. जानकारी के मुताबिक़ आगरा के रेलवे स्टेशन पर ये बंदर कोच के ऊपर चढ़ गया था. इसके बाद जब इसे देखा गया तो ट्रेन को 6 स्टेशनों पर रोका गया. लेकिन बंदर का बच्चा दिखाई नहीं देता. जिसके कारण ट्रेन भी काफी लेट हो गई.

इसके बाद ट्रेन जब ग्वालियर से निकली तो इस बंदर को ओएचई लाइन को बंद करके और इसे बिस्कुट दिखाएं गए और इसके बाद ये बंदर के बच्चे को रेस्क्यू किया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @FreePressMP नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: सैंडल लेकर ट्रेन पर चढ़ गया बंदर, उतारने गए युवक की करंट से मौत, धूं-धूं कर जला शव

ट्रेन की छत पर चढ़ा बंदर

#WATCH | Baby Monkey Travels 176 KM From Agra To Dabra On Roof Of Chhattisgarh Express; Rescued#MPNews #MadhyaPradesh #viralvideo pic.twitter.com/0OWXg6T8GL

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) March 18, 2025