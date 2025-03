Sunita Williams Return Update: 17 घंटे का सफर, फिर समुद्र में लैंडिंग; ISS से रवाना हुए सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, 9 महीने बाद हो रही धरती पर वापसी (Watch Video)

NASA Sunita Williams Spacex Crew-9 Return Update: नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 9 महीने बाद धरती पर वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं. स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से दोनों बुधवार सुबह समुद्र में लैंड करेंगे. नासा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह 8:15 बजे (IST) हैच बंद कर दिया गया. इसके बाद 10:35 बजे (IST) ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने ISS से सफलतापूर्वक अनडॉक कर लिया, जिससे उनके पृथ्वी लौटने की प्रक्रिया शुरू हो गई.

अब 17 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद, बुधवार तड़के 3:27 बजे (IST) फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में स्प्लैशडाउन होगा.

The @SpaceX Dragon spacecraft carrying four #Crew9 members undocked from the station at 1:05am ET today and is headed for a splashdown off the coast of Florida in the Gulf of America at 5:57pm. More... https://t.co/eISgbf1ngL pic.twitter.com/kHSzIlrZhP

— International Space Station (@Space_Station) March 18, 2025