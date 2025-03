IPL 2025 Live Streaming in Pakistan: पाकिस्तान में कैसे देखें इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों का लाइव प्रसारण; जानिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखने का क्या है ऑप्शन

IPL 2025 Live Telecast in Pakistan: भारत की प्रमुख घरेलू टी20 लीग, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025, 22 मार्च से शुरू होने के लिए पूरी तरह तैयार है. गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घरेलू मैदान, प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला खेलेंगे. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर मुकाबले खेले जाएंगे. वहीं, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में क्वालिफायर 2 और आईपीएल के 18वें सीजन का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. आईपीएल 2025 का फाइनल 25 मई को होगा. यह भी पढ़ें: इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में वैभव सूर्यवंशी से मुशीर खान तक वें 5 सबसे युवा खिलाड़ी जो मचाएंगे तांडव, इन लड़कों पर रहेगी सबकी नजर

आईपीएल 2024 की तरह ही इस बार भी सभी टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है, जिनमें हर ग्रुप में पांच-पांच टीमें शामिल हैं. ग्रुप 1 में गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स को रखा गया है. वहीं, ग्रुप 2 में दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस को जगह मिली है. लीग चरण के मैचों में प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की अन्य टीमों और दूसरे ग्रुप की कुछ टीमों से दो-दो बार भिड़ेगी, जबकि बाकी टीमों से एक-एक बार खेलेगी. इस सीजन में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे.

क्या पाकिस्तान में उपलब्ध होगा इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का टेलीकास्ट?

दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान के प्रशंसकों के लिए आईपीएल 2025 संस्करण का सीधा प्रसारण करने के लिए कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्टर उपलब्ध नहीं है. हालांकि, लाइव स्ट्रीमिंग के विकल्प के लिए नीचे जानकारी दी गई है.

क्या इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग पाकिस्तान में उपलब्ध है?

The IPL storm is hitting Pakistan! 🌪 And guess what? You don’t have to miss a single ball, because we’re bringing it ALL to you! 🥳

18th edition of IPL kicks off on 22nd March, streaming live in HD and without ads exclusively on tapmad!#TATAIPL | #CatchEveryMatch | #tapmad pic.twitter.com/AqrXmrbHrG

— tapmad (@tapmadtv) March 18, 2025