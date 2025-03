अंतरिक्ष से महाकुंभ देख रही थीं सुनीता विलियम्स; खींची थी प्रयागराज की तस्वीरें, आप भी देखें

नई दिल्ली: भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं. सुनीता विलियम्स के लौटने के साथ ही कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं. उनकी भाभी फाल्गुनी पंड्या ने खुलासा किया कि सुनीता ने अंतरिक्ष से महाकुंभ की एक शानदार तस्वीर साझा की थी. फाल्गुनी ने बताया, "मैंने सुनीता से बात की थी जब मैं कुंभ जाने वाली थी. मैंने उनसे पूछा कि क्या वह अंतरिक्ष से कुंभ देख सकती हैं और वह कैसा दिखता है? इसके बाद उन्होंने मुझे अंतरिक्ष से महाकुंभ की एक तस्वीर भेजी."

सुनीता विलियम्‍स की भाभी फाल्‍गुनी पांड्या ने बताया कि सुनीता ने उन्‍हें अंतरिक्ष स्‍टेशन से प्रयागराज महाकुंभ की तस्‍वीरें भेजी थीं. उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा था कि क्‍या अंतरिक्ष से कुंभ नजर आ रहा है तो उन्‍होंने बताया हां. इसके बाद उन्‍होंने सैटेलाइज इमेज भेजी थी.

