'भारत में बस डिलिवरी ऐप बन रहे', पीयूष गोयल के 'स्टार्टअप्स वाले बयान पर Zepto CEO आदित पालिचा ने किया तीखा पलटवार

Piyush Goyal Startup Comment: नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की एक टिप्पणी ने देशभर के स्टार्टअप जगत में हलचल मचा दी है. गोयल ने कटाक्ष भरे अंदाज में सवाल किया, "क्या हमें डिलिवरी बॉय या डिलिवरी गर्ल बनकर ही खुश हो जाना चाहिए?" उन्होंने भारत और चीन के स्टार्टअप्स की तुलना करते हुए कहा कि जहां भारत में फूड डिलिवरी ऐप्स तेजी से सामान पहुंचा रहे हैं, वहीं चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम हो रहा है.

इस बयान पर Zepto के CEO आदित पालिचा ने तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय स्टार्टअप्स की उपलब्धियों का बखान किया. उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, "भारत में कंज़्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप्स की आलोचना करना आसान है, खासकर जब आप उनकी तुलना अमेरिका या चीन से करें. Zepto की ही बात करें तो हमने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है. एक ऐसी कंपनी ने ये किया है जो तीन साल पहले अस्तित्व में भी नहीं थी."

उन्होंने यह भी बताया कि Zepto हर साल सरकार को 1000 करोड़ रुपये का टैक्स देता है. साथ ही, अरबों डॉलर की विदेशी पूंजी (FDI) भारत में लाई है और देश की सप्लाई चेन को मज़बूत किया है. उन्होंने सवाल किया, "अगर ये इनोवेशन नहीं है, तो फिर क्या है?"

It is easy to criticise consumer internet startups in India, especially when you compare them to the deep technical excellence being built in US/China. Using our example, the reality is this: there are almost 1.5 Lakh real people who are earning livelihoods on Zepto today - a…

