Glenn Maxwell Boundary Catch Video: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने बेहद चतुराई का परिचय देते हुए एक शानदार बॉउंडरी कैच लिया. मैच के अंतिम ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे और रयान रिक्लेटन ने बेन द्वारशुइस की गेंद पर छक्का मारने की कोशिश की. गेंद लंबी उछाल के साथ लंबे ओवर की तरफ गई और ऐसा लग रहा था कि ये आसानी से बॉउंड्री के पार चली जाएगी. लेकिन ग्लेन मैक्सवेल, जो उसी क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे, ने अद्भुत धैर्य और तेज प्रतिक्रिया के साथ पहले गेंद को पकड़ लिया. पता चलता है कि वह बॉउंड्री लाइन के ऊपर थे, तो उन्होंने जानबूझकर गेंद को हवा में उछाल दिया, फिर बाहर पहुंचने से पहले खुद बाहर कूद गए. इसके बाद उन्होंने तेजी से खुद को वापस अंदर कूदते हुए कैच पूरा किया. यह शानदार बॉउंड्री पर कैच मैच के अहम मोड़ साबित हुआ, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन से जीत दर्ज की. मैक्सवेल की यह फील्डिंग कौशल दर्शाती है कि मैदान पर किस तरह प्रजेंस ऑफ़ माइंड और फुर्ती से गोल्डन अवसरों को पकड़ा जा सकता है.

ग्लेन मैक्सवेल ने बॉउंड्री पर लपका शानदार कैच

