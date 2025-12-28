MI Cape Town vs Durban Super Giants, 1st Match SA20, 2025-26: 26 दिसंबर से एसए टी20 लीग का आगाज हो गया हैं. टूर्नामेंट का पहला डरबन सुपर जायंट्स बनाम एमआई केपटाउन के बीच खेला गया. डरबन सुपर जायंट्स ने धमाकेदार जीत के साथ की है. सीजन के पहले मुकाबले में डरबन सुपर जायंट्स ने एमआई केपटाउन को रयान रिकल्टन के शतक के बावजूद 15 रन से हरा दिया. डरबन सुपर जायंट्स के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. डरबन सुपर जायंट्स ने 5 विकेट पर 232 रन बनाए. 233 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआई केपटाउन की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 217 रन बना सकी और 15 रन से मैच हार गई. इस मुकाबले में एमआई केपटाउन के विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकल्टन ने 63 गेंद पर 11 छक्के और 5 चौकों की मदद से 113 रन की विस्फोटक पारी खेली. रिकेलटन की पारी में 11 छक्के और पांच चौके शामिल रहे. 13वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके एक छक्के को एक प्रशंसक ने कैच कर लिया, जिससे 2 मिलियन रैंड (लगभग 1.08 करोड़ रुपये) की कमाई हुई. यह एसए20 टूर्नामेंट का हिस्सा है जहां एक प्रशंसक एक साफ, एक हाथ से कैच लेकर राशि कमाता है. रयान रिकल्टन को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

एसए20 में फैंस पर हुई पैसों की बरसात:

