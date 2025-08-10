PAK W vs IRE W 3rd T20I 2025 Scorecard: पाकिस्तान महिला टीम ने आयरलैंड को 8 विकेट से रौंदा, मुनीबा अली ने ठोका ताबड़तोड़ शतक, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

आयरलैंड की बल्लेबाजी: ऑर्ला प्रेंडरगास्ट का अर्धशतक

आयरलैंड की कप्तान गबी लुईस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. टीम की ओर से ऑर्ला प्रेंडरगास्ट ने नाबाद 64 रन (46 गेंद) की शानदार पारी खेली, जबकि गबी लुईस ने 22 गेंदों पर 36 रन बनाए. विकेटकीपर एमी हंटर ने 29 रन का योगदान दिया. अंतिम ओवरों में भी आयरलैंड तेजी से रन नहीं जोड़ पाई और पूरी टीम 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बना सकी. पाकिस्तान की ओर से रमी़न शमीम (3 ओवर, 1 विकेट, 18 रन), वहीदा अख्तर (3 ओवर, 1 विकेट, 24 रन) और सादिया इक़बाल (4 ओवर, 1 विकेट, 29 रन) ने शानदार गेंदबाजी की और आयरलैंड को बड़े स्कोर तक नहीं जाने दिया.

मुनिबा अली का विस्फोटक शतक, पाकिस्तान की आसान जीत

156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान महिला टीम की शुरुआत जबरदस्त रही. ओपनर मुनिबा अली ने दमदार अंदाज में खेलते हुए 68 गेंदों में नाबाद 100 रन की शतकीय पारी खेली जिसमें उन्होंने कई आकर्षक शॉट लगाए. उनका साथ दिया आलिया रियाज ने, जिन्होंने नाबाद 39 रन (27 गेंद) बनाए. दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए अटूट साझेदारी कर आयरलैंड की जीत की सभी उम्मीदें खत्म कर दीं. पाकिस्तान ने महज 17.4 ओवर में 2 विकेट खोकर 156 रन बनाकर मैच 8 विकेट से अपने नाम किया, और 14 गेंद अभी शेष थीं. आयरलैंड की ओर से सिर्फ अवा कैनिंग (2.4 ओवर, 1 विकेट, 17 रन) और लारा मैकब्राइड (3 ओवर, 1 विकेट, 29 रन) ही विकेट निकालने में सफल रही.