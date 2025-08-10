PAK W vs IRE W 3rd T20I 2025 Scorecard: आयरलैंड महिला टीम ने पाकिस्तान के सामने रखा 156 रन का लक्ष्य, ओरला प्रेंडरगैस्ट ने खेला तूफानी पारी, देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

गबी लुईस और ऑर्ला प्रेंडरगास्ट की चमक

आयरलैंड के लिए कप्तान गबी लुईस ने तेज़ शुरुआत देते हुए 22 गेंदों में 36 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल थे. वहीं, टीम की स्टार ऑलराउंडर ऑर्ला प्रेंडरगास्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों पर नाबाद 64 रन ठोके, जिसमें 8 चौके शामिल थे. उन्होंने पारी को स्थिरता देने और रन गति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई. विकेटकीपर एमी हंटर ने भी 29 रन की पारी खेली, जबकि अंत में लौरा डेलानी ने केवल 2 गेंदों पर 5 रन जोड़कर टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया.

पाकिस्तानी गेंदबाजों का प्रदर्शन

पाकिस्तान की ओर से रमी़न शमीम सबसे किफायती साबित हुईं, जिन्होंने 3 ओवर में केवल 18 रन देकर 1 विकेट लिया. सादिया इक़बाल ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि फातिमा सना और वहीदा अख्तर को भी एक-एक सफलता मिली. हालांकि, पाकिस्तान की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह प्रभावी नहीं दिखी और आयरलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोकने में नाकाम रही. आयरलैंड महिला टीम ने पाकिस्तान के सामने 156 रन का लक्ष्य रखा है. पाकिस्तान को यह मैच जीतकर कम से कम सीरीज़ में क्लीन स्वीप से बचना होगा, जबकि आयरलैंड की कोशिश होगी कि सीरीज़ को 3-0 से अपने नाम किया जाए.