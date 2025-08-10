PAK W vs IRE W 3rd T20I 2025 Toss & Live Scorecard: आयरलैंड महिला टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, पाकिस्तान पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Ireland Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Scorecard: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला 10 अगस्त(शनिवार) को बेलफ़ास्ट (Belfast) के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब (Civil Service Cricket Club) में खेला जा रहा हैं. आयरलैंड महिला टीम की कप्तान गैबी लुईस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. जिसके चलते, पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करेगी. इस सीरीज में आयरलैंड की टीम ने इस सीरीज के दोनों पहला मुकाबला जीतकर अच्चा शुरुआत की है. तीसरे मुकाबले में जीतकर आकंड़ें को और बेहतर करना चाहेगी.

आयरलैंड महिला टीम ने जीती टॉस

3rd T20I - Ireland Women vs Pakistan Women Toss: Ireland Women win the toss and elect to bat first.#IREWvPAKW | #BackOurGirls — PCB Live Scores (@TheRealPCB_Live) August 10, 2025

यहां देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान महिला टीम की प्लेइंग इलेवन: मुनीबा अली (विकेट कीपर), शवाल जुल्फिकार, एयमान फातिमा, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, रमीन शमीम, तुबा हसन, नशरा संधू, वहीदा अख्तर, सादिया इकबाल

आयरलैंड महिला टीम की प्लेइंग इलेवन: एमी हंटर (विकेट कीपर), गैबी लुईस (कप्तान), ओरला प्रेंडरगैस्ट, लीह पॉल, लौरा डेलानी, रेबेका स्टोकेल, एवा कैनिंग, अर्लीन केली, कारा मरे, लारा मैकब्राइड, फ्रेया सार्जेंट

आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच अब तक कुल 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज 6 मैचों में जीत मिली हैं. जबकि, तीन मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.