PAK W vs IRE W 3rd T20I 2025 Dream11 Team Prediction: आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला तीसरे टी20 मुकाबले से पहले कैसे चुनें बेस्ट फैंटसी प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम(Credit: X/@TheRealPCBMedia)

Ireland Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Dream11 Prediction: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला 10 अगस्त(शनिवार) को बेलफ़ास्ट (Belfast) के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब (Civil Service Cricket Club) में खेला जाएगा. आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान महिला टीम को दूसरे टी20I मुकाबले में भी 4 विकेट से हराकर सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. पाकिस्तान महिला टीम के लिए नतालिया परवेज़ 60 रन के साथ टॉप स्कोरर हैं, जबकि सना फातिमा 5 विकेट के साथ सीरीज़ की सबसे सफल गेंदबाज़ रही हैं. दूसरे टी20I में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए. मुनीबा अली और शवाल ज़ुल्फ़िकार ने 62 रन की मजबूत ओपनिंग साझेदारी की, जिसके बाद ऐमन फातिमा (23) और नतालिया परवेज़ (31) ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. तीसरे टी20 में लाज बचने उतरेगी पाकिस्तान महिला टीम, क्लीन स्वीप करना चाहेगी आयरलैंड? जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और एमी हंटर जल्दी आउट हो गईं. गाबी लुईस ने 21 रन बनाए लेकिन अहम समय पर उनका विकेट गिरा. इसके बाद ऑरला प्रेंडरगास्ट (51) और लौरा डेलनी (42) ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए टीम को मैच में वापस लाया. अंतिम ओवर में रोमांच चरम पर था और आखिरी गेंद पर आयरलैंड को 4 रन चाहिए थे. रेबेका स्टोकल (34 रन, 16 गेंद, 4 चौके) के ताबड़तोड़ खेल के बाद, जेन मैग्वायर ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर आयरलैंड को 4 विकेट से जीत दिला दी.

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला तीसरे टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एमी हंटर (विकेटकीपर), गैबी लुईस (कप्तान), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लीह पॉल, लॉरा डेलनी, रेबेका स्टोकेल, एवा कैनिंग, जेन मैगुइरे, अर्लीन केली, कारा मरे, लारा मैकब्राइड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मुनीबा अली (विकेटकीपर), शावाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, एमान फातिमा, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, तुबा हसन, सादिया इकबाल

PAK W बनाम IRE W तीसरे टी20आई 2025 मैच का ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- एमी हंटर(IRE W) को आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला फैंटसी टीम के लिए विकेट-कीपर के रूप में चुन सकते हैं.

PAK W बनाम IRE W तीसरे टी20आई 2025 मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- गैबी लुईस(IRE W), नतालिया परवेज़(PAK-W) को हम अपनी आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला ड्रीम 11 टीम में शामिल कर सकते है.

PAK W बनाम IRE W तीसरे टी20आई 2025 मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- लौरा डेनली(IRE W), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट(IRE W), फातिमा सना(PAK-W) को आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

PAK W बनाम IRE W तीसरे टी20आई 2025 मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- , कारा मरे(IRE W), एवा कैनिंग(IRE W), जेन मैगुइरे(IRE W), नाशरा संधू(PAK-W), रमीन शमीम(PAK-W) आपकी आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

PAK W बनाम IRE W तीसरे टी20आई 2025 मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: एमी हंटर(IRE W), गैबी लुईस(IRE W), नतालिया परवेज़(PAK-W), डायना बेग(IRE W), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट(IRE W), फातिमा सना(PAK-W), कारा मरे(IRE W), एवा कैनिंग(IRE W), जेन मैगुइरे(IRE W), नाशरा संधू(PAK-W), रमीन शमीम(PAK-W)

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला तीसरे टी20आई 2025 मैच की ड्रीम 11 फैंटेसी टीम का कप्तान ओर्ला प्रेंडरगैस्ट(IRE W) जबकि फातिमा सना(PAK-W) को उप-कप्तान के रूप में चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते है.