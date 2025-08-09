IRE W vs PAK W 3rd T20I 2025 Preview: तीसरे टी20 में लाज बचने उतरेगी पाकिस्तान महिला टीम, क्लीन स्वीप करना चाहेगी आयरलैंड? जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Ireland Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Preview: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला 10 अगस्त(शनिवार) को बेलफ़ास्ट (Belfast) के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब (Civil Service Cricket Club) में खेला जाएगा. आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान महिला टीम को दूसरे टी20I मुकाबले में भी 4 विकेट से हराकर सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. पाकिस्तान महिला टीम के लिए नतालिया परवेज़ 60 रन के साथ टॉप स्कोरर हैं, जबकि सना फातिमा 5 विकेट के साथ सीरीज़ की सबसे सफल गेंदबाज़ रही हैं. दूसरे टी20I में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए. मुनीबा अली और शवाल ज़ुल्फ़िकार ने 62 रन की मजबूत ओपनिंग साझेदारी की, जिसके बाद ऐमन फातिमा (23) और नतालिया परवेज़ (31) ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. आयरलैंड महिला टीम ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर बनाई 2-0 से अजेय बढ़त, ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने खेली ताबड़तोड़ पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और एमी हंटर जल्दी आउट हो गईं. गाबी लुईस ने 21 रन बनाए लेकिन अहम समय पर उनका विकेट गिरा. इसके बाद ऑरला प्रेंडरगास्ट (51) और लौरा डेलनी (42) ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए टीम को मैच में वापस लाया. अंतिम ओवर में रोमांच चरम पर था और आखिरी गेंद पर आयरलैंड को 4 रन चाहिए थे. रेबेका स्टोकल (34 रन, 16 गेंद, 4 चौके) के ताबड़तोड़ खेल के बाद, जेन मैग्वायर ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर आयरलैंड को 4 विकेट से जीत दिला दी.

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (IRE-W vs PAK-W Head-to-Head): आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच अब तक कुल 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज 6 मैचों में जीत मिली हैं. जबकि, तीन मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला हैं. इस सीरीज में आयरलैंड की टीम ने इस सीरीज के दोनों पहला मुकाबला जीतकर अच्चा शुरुआत की है. तीसरे मुकाबले में जीतकर आकंड़ें को और बेहतर करना चाहेगी.

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला तीसरे टी20 मैच के लिए मुख्य खिलाड़ी(IRE-W vs PAK-W Key Players To Watch Out): ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, रेबेका स्टोकेल, कारा मरे, शवाल ज़ुल्फ़िकार, फातिमा सना, रमीन शमीम ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(IRE-W vs PAK-W Mini Battle): पाकिस्तान महिला टीम की स्टार बल्लेबाज वाल ज़ुल्फ़िकार और आयरलैंड महिला की तेज गेंदबाज कारा मरे के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं ओर्ला प्रेंडरगैस्ट और रमीन शमीम के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला तीसरा टी20I 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 10 अगस्त को बेलफ़ास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस रात 08:00 बजे होगा.

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला तीसरे टी20I 2025 का लाइव टेलिकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत में इस बार आयरलैंड बनाम पाकिस्तान महिला टी20 सीरीज का कोई आधिकारिक टीवी ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है. यानी कि भारतीय दर्शकों को इस सीरीज का सीधा प्रसारण किसी टीवी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा. वही, सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी. दर्शक इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ₹19 का मैच पास खरीदकर ले सकते हैं. फैनकोड इस सीरीज का आधिकारिक डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है, जहां लाइव मैच, स्कोर, कमेंट्री और स्टैटिस्टिक्स जैसी सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी.

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला तीसरे टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एमी हंटर (विकेटकीपर), गैबी लुईस (कप्तान), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लीह पॉल, लॉरा डेलनी, रेबेका स्टोकेल, एवा कैनिंग, जेन मैगुइरे, अर्लीन केली, कारा मरे, लारा मैकब्राइड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मुनीबा अली (विकेटकीपर), शावाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, एमान फातिमा, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, तुबा हसन, सादिया इकबाल