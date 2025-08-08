IRE W vs PAK W 2nd T20I 2025 Scorecard: आयरलैंड महिला टीम ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर बनाई 2-0 से अजेय बढ़त, ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने खेली ताबड़तोड़ पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Ireland Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Scorecard: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 8 अगस्त(शुक्रवार) को बेलफ़ास्ट (Belfast) के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब (Civil Service Cricket Club) में खेला गया. आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान महिला टीम को रोमांचक अंदाज में 4 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। आखिरी ओवर तक चले इस मैच में दोनों टीमों ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन मेज़बान आयरलैंड ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज कर ली. पाकिस्तानी महिलाओं ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, आयरलैंड करेगी गेंदबाजी, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

मैच की शुरुआत पाकिस्तान महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के साथ की। शुरुआती झटकों के बावजूद टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए शवाल ज़ुल्फिकार ने 33 गेंदों में 27 रन, नतालिया परवेज़ ने ताबड़तोड़ अंदाज में 17 गेंदों पर 31 रन और मुनिबा अली ने 22 गेंदों पर 27 रन की अहम पारी खेली. आयरलैंड की ओर से लारा मैकब्राइड ने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट और कारा मरे ने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट झटके.

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड महिला टीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बीच के ओवरों में पाकिस्तान ने वापसी की. इसके बावजूद ऑर्ला प्रेंडरगास्ट ने 34 गेंदों पर 51 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूती दी। कप्तान लॉरा डेलानी ने भी 34 गेंदों में 42 रन बनाए, जबकि रेबेका स्टोकल ने अंत तक नाबाद रहकर 16 गेंदों में 34 रन ठोककर टीम को जीत दिला दी. पाकिस्तान की तरफ से रहीमीन शमीम सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट लिए. इस जीत के साथ आयरलैंड महिला टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.