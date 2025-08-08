IRE W vs PAK W 2nd T20I 2025 Toss & Live Scorecard: पाकिस्तानी महिलाओं ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, आयरलैंड करेगी गेंदबाजी, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Ireland Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Scorecard: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 8 अगस्त(शुक्रवार) को बेलफ़ास्ट (Belfast) के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब (Civil Service Cricket Club) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तानी महिला टीम की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते आयरलैंड गेंदबाजी करेगी. पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम को महज 4 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, तीन मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं. इस सीरीज में वेस्टइंडीज अपने आकंड़ों को सुधारने की भरपूर कोशिश करेगी. यह भी पढ़ें: दूसरे टी20 में आयरलैंड से भिड़ेगी पाकिस्तान महिला टीम, यहां जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तानी महिलाओं ने जीता टॉस

█▓▒▒░░░TOSS NEWS░░░▒▒▓█ Ireland Women will bowl first against Pakistan Women here in Clontarf having lost the the toss... Here's today's team! C'mon Ireland 🔥#BackingGreen #FuelledByCerta ☘️🏏 pic.twitter.com/XkV8q9ReVP — Ireland Women’s Cricket (@IrishWomensCric) August 8, 2025

देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान महिला की प्लेइंग इलेवन: मुनीबा अली (विकेट कीपर), शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, आलिया रियाज़, एयमान फातिमा, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, तुबा हसन, सादिया इकबाल

आयरलैंड महिला की प्लेइंग इलेवन: एमी हंटर (विकेट कीपर), गैबी लुईस (कप्तान), ओरला प्रेंडरगैस्ट, लीह पॉल, लौरा डेलानी, रेबेका स्टोकेल, एवा कैनिंग, जेन मैगुइरे, अर्लीन केली, कारा मरे, लारा मैकब्राइड

आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारत में इस बार आयरलैंड बनाम पाकिस्तान महिला टी20 सीरीज का कोई आधिकारिक टीवी ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है. यानी कि भारतीय दर्शकों को इस सीरीज का सीधा प्रसारण किसी टीवी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा. वही, सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी.