IRE W vs PAK W 2nd T20I 2025 Preview: दूसरे टी20 में आयरलैंड से भिड़ेगी पाकिस्तान महिला टीम, यहां जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम(Credit: X/@TheRealPCBMedia)

Ireland Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Preview: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 8 अगस्त(शुक्रवार) को बेलफ़ास्ट (Belfast) के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब (Civil Service Cricket Club) में खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 142 रन का स्कोर खड़ा किया, इससे पहले कि उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई. कप्तान गैबी लुईस मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं, लेकिन उनके आउट होने के बाद एमी हंटर (37 रन) और ऑर्ला प्रेंडरगास्ट (29 रन) ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बड़े स्कोर की नींव रखी. इसके बाद लिया पॉल ने भी तेजतर्रार 29 रन बनाकर रनगति बनाए रखी और टीम को 142 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. पाकिस्तान महिला टीम की ओर से सना फातिमा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके. बेलफ़ास्ट में पाकिस्तान के बल्लेबाज करेंगे वापसी या आयरलैंड के गेंदबाज रचेंगे नया इतिहास, मैच से पहले जानें सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब की पिच रिपोर्ट

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान महिला टीम की शुरुआत खराब रही और गुल फेरोज़ा व मुनीबा अली जल्दी आउट हो गईं. इसके बाद सिदरा अनीस और आलिया रियाज़ ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका धीमा खेल टीम के लिए महंगा साबित हुआ. लगातार विकेट गिरते रहे और पाकिस्तान कभी भी लक्ष्य के करीब नहीं दिखी. नतालिया परवेज़ ने 29 तेज रन जरूर बनाए, लेकिन उन्हें सही पार्टनर का साथ नहीं मिला. उनके आउट होते ही मैच पूरी तरह से आयरलैंड के पक्ष में चला गया और पाकिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 131 रन ही बना सकी, जिससे उन्हें 11 रन से हार का सामना करना पड़ा. आयरलैंड की ओर से ऑर्ला प्रेंडरगास्ट ने 3 विकेट लेकर गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया.

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (IRE-W vs PAK-W Head-to-Head): आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच अब तक कुल 24 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज पांच मैचों में जीत मिली हैं. जबकि, तीन मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला हैं. इस सीरीज में आयरलैंड की टीम अपने आकंड़ें बेहतर करना चाहेगी.

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला दूसरे टी20 मैच के लिए मुख्य खिलाड़ी(IRE-W vs PAK-W Key Players To Watch Out): एमी हंटर, गैबी लुईस, फ्रेया सार्जेंट, मुनीबा अली, फातिमा सना, रमीन शमीम ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(IRE-W vs PAK-W Mini Battle): पाकिस्तान महिला टीम की स्टार बल्लेबाज मुनीबा अली और आयरलैंड महिला की तेज गेंदबाज फ्रेया सार्जेंट के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं एमी हंटर और रमीन शमीम के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला दूसरा टी20I 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 8 अगस्त को बेलफ़ास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस रात 08:00 बजे होगा.

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला दूसरे टी20I 2025 का लाइव टेलिकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत में इस बार आयरलैंड बनाम पाकिस्तान महिला टी20 सीरीज का कोई आधिकारिक टीवी ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है. यानी कि भारतीय दर्शकों को इस सीरीज का सीधा प्रसारण किसी टीवी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा. वही, सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी. दर्शक इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ₹19 का मैच पास खरीदकर ले सकते हैं. फैनकोड इस सीरीज का आधिकारिक डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है, जहां लाइव मैच, स्कोर, कमेंट्री और स्टैटिस्टिक्स जैसी सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी.

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला दूसरे टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एमी हंटर (विकेटकीपर), रेबेका स्टोकेल, क्रिस्टीना कूल्टर रेली, लॉरा डेलानी, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, गैबी लुईस (कप्तान), फ्रेया सार्जेंट, एवा कैनिंग, कारा मरे, लारा मैकब्राइड, लुईस लिटिल.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मुनीबा अली (विकेटकीपर), सिदरा अमीन, शवाल जुल्फिकार, इमान फातिमा, गुल फिरोजा, फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, नाशरा संधू, सादिया इकबाल, नतालिया परवेज, रमीन शमीम.