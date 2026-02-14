Ireland vs Oman, T20 World Cup 2026 22nd Match Scorecard: कोलंबो में आयरलैंड ने ओमान को 96 रनों से रौंदा, जोशुआ लिटिल ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें IRE बनाम OMN मैच का स्कोरकार्ड

आयरलैंड बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Ireland National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 22nd Match Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 22वां मुकाबला आज यानी 14 फरवरी को आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (Sinhalese Sports Club) में खेला गया. इस मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने ओमान को 96 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही आयरलैंड की टीम ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला जीत लिया हैं. आयरलैंड की टीम अभी भी टूर्नामेंट में बनी हुई हैं. वहीं, ओमान की टीम अब लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. इस टूर्नामेंट में आयरलैंड की अगुवाई लोर्कन टकर (Lorcan Tucker) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की कमान जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं.

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Ireland National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 25 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद हैरी टेक्टर और लोर्कन टकर ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 45 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 235 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से लोर्कन टकर ने सबसे ज्यादा नाबाद 94 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान लोर्कन टकर ने 51 गेंदों पर 10 चौके और चार छक्के लगाए. लोर्कन टकर के अलावा गैरेथ डेलानी ने 56 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ओमान की टीम को शकील अहमद ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ओमान की ओर से शकील अहमद ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. शकील अहमद के अलावा शाह फैसल और आमिर कलीम ने एक-एक विकेट चटकाए. ओमान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 236 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 21 रन बोर्ड पर जड़ दिए. ओमान की पूरी टीम 18 ओवर में 139 रन बनाकर सिमट गई. ओमान की तरफ से सलामी बल्लेबाज आमिर कलीम ने सबसे ज्यादा 50 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान आमिर कलीम ने महज 29 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्के लगाए. आमिर कलीम के अलावा हम्माद मिर्जा ने 46 रन बटोरे.

वहीं, आयरलैंड की टीम को मैथ्यू हम्फ्रीस ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. आयरलैंड की ओर से जोशुआ लिटिल ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. जोशुआ लिटिल के अलावा मैथ्यू हम्फ्रीस और बैरी मैक्कार्थी ने दो-दो विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

आयरलैंड की बल्लेबाजी: 235/5, 20 ओवर (रॉस अडायर 14 रन, टिम टेक्टर 5 रन, हैरी टेक्टर 14 रन, लोर्कन टकर नाबाद 94 रन, कर्टिस कैम्फर 12 रन, गैरेथ डेलानी 56 रन और जॉर्ज डॉकरेल नाबाद 35 रन.)

ओमान की गेंदबाजी: (शकील अहमद 3 विकेट, शाह फैसल 1 विकेट और आमिर कलीम 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ओमान की बल्लेबाजी: 139/10, 18 ओवर (आमिर कलीम 50 रन, जतिंदर सिंह 7 रन, आशीष ओडेदरा 1 रन, हम्माद मिर्जा 46 रन, विनायक शुक्ला 0 रन, मोहम्मद नदीम 1 रन, जितेन रामानंदी 3 रन, नदीम खान 0 रन, सुफियान महमूद 10 रन, शकील अहमद 4 रन और शाह फैसल नाबाद 9 रन.)

आयरलैंड की गेंदबाजी: (मैथ्यू हम्फ्रीस 2 विकेट, बैरी मैक्कार्थी 2 विकेट, जोशुआ लिटिल 3 विकेट और जॉर्ज डॉकरेल 1 विकेट).

नोट: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.