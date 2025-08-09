Chaar Nanad Ki Ek Bhaujayi: फीलमची भोजपुरी की चौथी ओरिजनल फिल्म ‘चार ननद की एक भौजाई’ का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर रक्षा बंधन के मौके पर

चार ननद की एक भौजाई (Photo Credits: File Image)

पटना, 9 अगस्त 2025: रक्षा बंधन जैसे पारिवारिक पर्व के खास मौके पर फीलमची भोजपुरी (Filamchi Bhojpuri) ला रहा है एक भावनात्मक पारिवारिक फिल्म- ‘चार ननद की एक भौजाई’ (Chaar Nanad Ki Ek Bhaujayi), जिसका वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 9 अगस्त को सुबह 9 बजे रखा गया.

जो दर्शक सुबह यह खूबसूरत फिल्म नहीं देख सके, उनके लिए इसका पुन: प्रसारण 9 अगस्त को ही शाम 7 बजे किया जाएगा, ताकि हर कोई इस पारिवारिक कहानी का आनंद अपने समय अनुसार ले सके.

यह फिल्म रिश्तों की मिठास, भाई-बहन के मजबूत बंधन और एक महिला के आत्मसम्मान की कहानी को बड़े ही खूबसूरत ढंग से दर्शाती है. चार ननद की एक भौजाई का निर्देशन किया है चर्चित भोजपुरी फिल्मकार रजनीश मिश्रा ने.

फिल्म में काजल यादव (सुधा), राघव नय्यर (मोहन) मुख्य भूमिकाओं में हैं और मोहन की चार बहनों के किरदारों में नजर आएंगी- नीतिका जायसवाल, स्लेषा मिश्रा, योगिता कोइराला और माधवी आशा. इनके साथ खुशी सिंह, राम सुजान सिंह, कविता और माया यादव जैसे अनुभवी कलाकार भी शामिल हैं.

फीलमची भोजपुरी की इस चौथी ओरिजनल फिल्म में दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि परिवार, रिश्तों और आत्मसम्मान से जुड़ी एक सशख्त कहानी भी देखने को मिलेगी. यह फिल्म पारिवारिक मूल्यों को न सिर्फ उजागर करती है, बल्कि एक नई भाभी के नाते बने नए रिश्तों की खूबसूरत झलक भी पेश करती है.

तो इस रक्षा बंधन देखाना ना भूलें- चार ननद की एक भौदाई, आज सुबह 9 बजे और 9 अगस्त की शाम 7 बजे, सिर्फ फीलमची भोजपुरी.