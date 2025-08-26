Let’s Get LOUDER ने पेश किया 'Vakratunda' गाना, गणेश उत्सव 2025 में भर देगा नए रंग; यहां देखें पूरा म्यूजिक VIDEO

Photo- @Let's Get LOUDER/Youtube

Mumbai, 26 August 2025: देशभर में गणेश उत्सव की धूम के बीच Let’s Get LOUDER (LGL) ने अपना पहला भक्ति गीत 'वक्रतुंड (Vakratunda)' जारी किया है. यह गाना युवाओं और भक्तों को संगीत, भक्ति और आनंद के जरिए एक साथ जोड़ने का वादा करता है. LGL, जो IN10 Media Network का हिस्सा है, अपने पावरफुल और इमोशनल म्यूजिक के लिए जाना जाता है और इस बार उसने भक्ति संगीत में कदम रखा है. 'Vakratunda' को मोहम्मद साद नदीम ने गाया है और अनूज गुप्ता ने इसका म्यूजिक तैयार किया है. यह गाना पारंपरिक गणपति मंत्र की आत्मा को आधुनिक और जीवंत बीट्स के साथ पेश करता है.

गीत का वीडियो गॉतम रोडे के साथ है और असलम खान द्वारा निर्देशित किया गया है, जो परंपरा और आधुनिकता का शानदार मिश्रण पेश करता है.

Let’s Get LOUDER ने लॉन्च किया 'Vakratunda' गाना

क्या है 'Vakratunda' गाने की खासियत?

'Vakratunda' गाने की खासियत यह है कि यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि एक अनुभव है. यह भक्ति, ऊर्जा और संगीत के जरिए अलग-अलग पीढ़ियों को एक साथ लाता है और गणेश उत्सव 2025 (Ganesh Utsav 2025) को और भी यादगार बनाता है. वीडियो में युवा ऊर्जा और पारंपरिक भावनाओं का मेल साफ देखा जा सकता है, जिससे यह त्योहार में उत्साह और उमंग भर देता है.

सभी प्रमुख म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध

'Vakratunda' अब सभी प्रमुख म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और इसे Let’s Get LOUDER के YouTube चैनल पर विशेष रूप से देखा और सुना जा सकता है. इस गीत के माध्यम से LGL ने यह दिखा दिया है कि भक्ति संगीत को मॉर्डन स्टाइल में भी उतनी ही गहराई और भावनात्मक शक्ति के साथ पेश किया जा सकता है.

म्यूजिक लवर्स को नए अवसर देने का लक्ष्य

Let’s Get LOUDER, 2023 में लॉन्च हुआ था और इसका उद्देश्य भारत और विश्वभर में म्यूजिशियन और म्यूजिक लवर्स को नए अवसर प्रदान करना है. यह प्लेटफॉर्म कलाकारों को अपने हुनर को दुनिया के सामने पेश करने, अपने अनोखे अंदाज को दर्शाने और ग्लोबल ऑडियंस से जुड़ने में मदद करता है.

गणेश उत्सव में नए रंग भरेगा 'Vakratunda' गाना

IN10 Media Network, जो Let’s Get LOUDER का हिस्सा है, मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों का संचालन करता है और गुणवत्ता पूर्ण सामग्री के निर्माण में सक्रिय है. इसके तहत EPIC, ShowBox, Filamchi Bhojpuri, Gubbare और अन्य प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जो कंटेंट के हर पहलू को कवर करते हैं.

इस गणेश उत्सव, 'Vakratunda' गीत आपके उत्सव को नए रंग और ऊर्जा के साथ और भी खास बना देगा. इसे सुनें, आनंद लें और Bappa को घर लाने की खुशी को संगीत के साथ सेलिब्रेट करें.